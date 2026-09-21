Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
КПРФ предварительно получает 40 депутатских мест в Госдуме - 21.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260921/pamfilova-873503550.html
КПРФ предварительно получает 40 депутатских мест в Госдуме
КПРФ предварительно получает 40 депутатских мест в Госдуме - 21.09.2026, ПРАЙМ
КПРФ предварительно получает 40 депутатских мест в Госдуме
КПРФ предварительно получает 40 депутатских мест в Государственной думе, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T11:25+0300
2026-09-21T11:25+0300
общество
россия
элла памфилова
владимир путин
кпрф
госдума
цик
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873503550.jpg?1789979116
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. КПРФ предварительно получает 40 депутатских мест в Государственной думе, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. "КПРФ — 40 (депутатских мест - ред.)", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК России, подводя предварительные итоги выборов депутатов Госдумы девятого созыва. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними избирательные кампании прошли в России с 18 по 20 сентября. Президент РФ Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, элла памфилова, владимир путин, кпрф, госдума, цик
Общество , РОССИЯ, Элла Памфилова, Владимир Путин, КПРФ, Госдума, ЦИК
11:25 21.09.2026
 
КПРФ предварительно получает 40 депутатских мест в Госдуме

Памфилова: КПРФ предварительно получает 40 депутатских мест в Госдуме

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. КПРФ предварительно получает 40 депутатских мест в Государственной думе, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
"КПРФ — 40 (депутатских мест - ред.)", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК России, подводя предварительные итоги выборов депутатов Госдумы девятого созыва.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними избирательные кампании прошли в России с 18 по 20 сентября. Президент РФ Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
 
ОбществоРОССИЯЭлла ПамфиловаВладимир ПутинКПРФГосдумаЦИК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала