https://1prime.ru/20260921/pamfilova-873503550.html

КПРФ предварительно получает 40 депутатских мест в Госдуме

КПРФ предварительно получает 40 депутатских мест в Госдуме - 21.09.2026, ПРАЙМ

КПРФ предварительно получает 40 депутатских мест в Госдуме

КПРФ предварительно получает 40 депутатских мест в Государственной думе, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T11:25+0300

2026-09-21T11:25+0300

2026-09-21T11:25+0300

общество

россия

элла памфилова

владимир путин

кпрф

госдума

цик

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873503550.jpg?1789979116

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. КПРФ предварительно получает 40 депутатских мест в Государственной думе, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. "КПРФ — 40 (депутатских мест - ред.)", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК России, подводя предварительные итоги выборов депутатов Госдумы девятого созыва. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними избирательные кампании прошли в России с 18 по 20 сентября. Президент РФ Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, элла памфилова, владимир путин, кпрф, госдума, цик