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КПРФ предварительно получает 40 депутатских мест в Госдуме
КПРФ предварительно получает 40 депутатских мест в Госдуме - 21.09.2026, ПРАЙМ
КПРФ предварительно получает 40 депутатских мест в Госдуме
КПРФ предварительно получает 40 депутатских мест в Государственной думе, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T11:25+0300
2026-09-21T11:25+0300
2026-09-21T11:25+0300
общество
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кпрф
госдума
цик
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. КПРФ предварительно получает 40 депутатских мест в Государственной думе, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. "КПРФ — 40 (депутатских мест - ред.)", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК России, подводя предварительные итоги выборов депутатов Госдумы девятого созыва. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними избирательные кампании прошли в России с 18 по 20 сентября. Президент РФ Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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Общество , РОССИЯ, Элла Памфилова, Владимир Путин, КПРФ, Госдума, ЦИК
КПРФ предварительно получает 40 депутатских мест в Госдуме
Памфилова: КПРФ предварительно получает 40 депутатских мест в Госдуме