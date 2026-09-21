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"Единая Россия" предварительно получает 355 депутатских мест

"Единая Россия" предварительно получает 355 депутатских мест - 21.09.2026, ПРАЙМ

"Единая Россия" предварительно получает 355 депутатских мест

Партия "Единая Россия" предварительно получает 355 депутатских мест, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T11:28+0300

2026-09-21T11:28+0300

2026-09-21T11:28+0300

общество

россия

финансы

элла памфилова

владимир путин

единая россия

госдума

цик

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" предварительно получает 355 депутатских мест, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. "У "Единой России" будет 355 депутатских мест", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК России, подводя предварительные итоги выборов депутатов Госдумы девятого созыва. Она отметила, что это пока предварительные подсчеты. Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними избирательные кампании прошли в России с 18 по 20 сентября. Президент РФ Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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общество , россия, финансы, элла памфилова, владимир путин, единая россия, госдума, цик