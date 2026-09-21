https://1prime.ru/20260921/pamfilova-873503874.html

Явка на выборах в Госдуму в 2026 году превысила 59%

Явка на выборах в Госдуму в 2026 году превысила 59% - 21.09.2026, ПРАЙМ

Явка на выборах в Госдуму в 2026 году превысила 59%

Явка на выборах в Госдуму в 2026 году превысила 59%, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T11:31+0300

2026-09-21T11:31+0300

2026-09-21T11:31+0300

россия

общество

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владимир путин

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цик

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах в Госдуму в 2026 году превысила 59%, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. "Вы видите, какая была явка в прежние годы на уровнях депутатов Государственной Думы, и сейчас она уже превысила 59%", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК России, подводя предварительные итоги выборов депутатов Госдумы девятого созыва. Согласно данным, приведенным на слайде ЦИК РФ, явка на выборы в 2016 году составила 47%, а в 2021 году - 51%. Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними избирательные кампании прошли в России с 18 по 20 сентября. Президент РФ Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , элла памфилова, владимир путин, госдума, цик