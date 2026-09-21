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В Кремле назвали причину падения экономики Германии

В Кремле назвали причину падения экономики Германии - 21.09.2026, ПРАЙМ

В Кремле назвали причину падения экономики Германии

Падение конкурентоспособности немецкой экономики происходит во многом из-за отказа от российского газа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T13:21+0300

2026-09-21T13:21+0300

2026-09-21T13:21+0300

энергетика

россия

германия

дмитрий песков

газ

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Падение конкурентоспособности немецкой экономики происходит во многом из-за отказа от российского газа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы фиксируем, что во многом падение конкурентоспособности германской экономики происходит из-за того, что Германия перестала закупать дешевый российский газ. И стала закупать очень дорогой, иногда в несколько раз дороже на спотовом рынке газ из других стран, прежде всего из Соединенных Штатов Америки", - сказал Песков журналистам.

германия

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россия, германия, дмитрий песков, газ