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В Кремле назвали причину падения экономики Германии
В Кремле назвали причину падения экономики Германии - 21.09.2026, ПРАЙМ
В Кремле назвали причину падения экономики Германии
Падение конкурентоспособности немецкой экономики происходит во многом из-за отказа от российского газа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T13:21+0300
2026-09-21T13:21+0300
2026-09-21T13:21+0300
энергетика
россия
германия
дмитрий песков
газ
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Падение конкурентоспособности немецкой экономики происходит во многом из-за отказа от российского газа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы фиксируем, что во многом падение конкурентоспособности германской экономики происходит из-за того, что Германия перестала закупать дешевый российский газ. И стала закупать очень дорогой, иногда в несколько раз дороже на спотовом рынке газ из других стран, прежде всего из Соединенных Штатов Америки", - сказал Песков журналистам.
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россия, германия, дмитрий песков, газ
Энергетика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Дмитрий Песков, Газ
В Кремле назвали причину падения экономики Германии
Песков: Падение экономики Германии происходит во многом из-за отказа от российского газа
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Падение конкурентоспособности немецкой экономики происходит во многом из-за отказа от российского газа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы фиксируем, что во многом падение конкурентоспособности германской экономики происходит из-за того, что Германия перестала закупать дешевый российский газ. И стала закупать очень дорогой, иногда в несколько раз дороже на спотовом рынке газ из других стран, прежде всего из Соединенных Штатов Америки", - сказал Песков журналистам.