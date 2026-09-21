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В Петербурге планируют построить кольцевую линию метро

В Петербурге планируют построить кольцевую линию метро - 21.09.2026, ПРАЙМ

В Петербурге планируют построить кольцевую линию метро

Градостроительная документация подготовлена для строительства первых двух участков кольцевой линии метро в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T16:51+0300

2026-09-21T16:51+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен – ПРАЙМ. Градостроительная документация подготовлена для строительства первых двух участков кольцевой линии метро в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "В Петербурге завершена разработка двух проектов планировки с проектами межевания территории для строительства будущей кольцевой линии метрополитена… Мероприятия по размещению кольцевой линии метрополитена отнесены на расчетный срок генерального плана – 2040 год", - говорится в сообщении. Строительство будущей кольцевой линии петербургского метро планируется вести в несколько этапов. В настоящее время документация подготовлена для двух первых этапов, которые предусматривают размещение 5 станций. Общая протяженность этой части линии составит 8,27 километра. "По поручению президента России мы ускорили развитие петербургского метро. Открыли первые станции шестой, Красносельско-Калининской линии. Строим ее второй пусковой участок, проектируем третий. И целенаправленно движемся к созданию кольцевой линии метрополитена. Она нужна Петербургу. Город делает все, чтобы планы по ее строительству были реализованы в срок, предусмотренный нашим генеральным планом", - цитирует пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. По его словам, два первых участка кольцевой линии метро улучшат транспортную доступность Калининского и Красногвардейского районов, а в перспективе обеспечат удобную связь между существующими и новыми радиальными линиями метрополитена. Отмечается, что первый участок кольцевой протяженностью 3,8 километра пройдет от станции "Лесная-2" до станции "Площадь Калинина". В его составе планируется размещение двух станций – "Арсенальная и "Площадь Калинина". Обе будут глубокого заложения. Предполагается, что станция "Арсенальная" получит два выхода на проспект Маршала Блюхера, а станция "Площадь Калинина" – два выхода у пересечения Кондратьевского и Полюстровского проспектов. Второй участок кольцевой линии метро пройдет от станции "Площадь Калинина" до станции "Ладожская-2". Его длина составит 4,47 километра. Он будет включать три промежуточные станции глубокого заложения: "Полюстровский проспект-2" (перспективная пересадка на продолжение Красносельско-Калининской линии); "Большеохтинская-2" (перспективная пересадка на планируемую Адмиралтейско-Охтинскую линию); "Ладожская-2" (пересадка на действующую Лахтинско-Правобережную линию).

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россия, недвижимость, санкт-петербург, петербург, александр беглов