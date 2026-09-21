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Более 30 поездов изменили маршрут из-за схода состава в Ростовской области

Более 30 поездов изменили маршрут из-за схода состава в Ростовской области - 21.09.2026, ПРАЙМ

Более 30 поездов изменили маршрут из-за схода состава в Ростовской области

Более 30 пассажирских поездов дальнего следования идут измененным маршрутом из-за схода грузового состава в Ростовской области, сообщили в РЖД. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T18:50+0300

2026-09-21T18:50+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Более 30 пассажирских поездов дальнего следования идут измененным маршрутом из-за схода грузового состава в Ростовской области, сообщили в РЖД. Днем 20 сентября на перегоне Двойная - Ельмут произошел сход вагонов грузового поезда. Движение на участке Куберле - Сальск было остановлено. "Помогаем пассажирам поездов, задержанных в Ростовской области. В настоящее время более 30 поездов следуют измененным маршрутом", - говорится в сообщении. Компания подчеркнула, что пассажиров поездов, которые идут в обход барьерного места, доставят автотранспортом до станций назначения. Отмечается, что автобусами уже воспользовались более 600 человек. Для перевозки на участке Волгоград - Куберле назначен резервный поезд №901/902. Кроме того, прорабатываются альтернативные варианты перевозки транзитных пассажиров. "Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам: в вагонах поддерживается комфортный температурный режим, при опоздании поезда на 4 часа и более пассажиры обеспечиваются питанием", - добавили в РЖД. Компания отметила, что особое внимание уделяется детям, пожилым людям, беременным женщинам и пассажирам с ограниченными возможностями здоровья, а также животным, которые едут без сопровождения владельцев. Их обеспечивают кормом и питьевой водой. Указывается, что пассажирам, ожидающим поезда на вокзалах, предоставляются места в комнатах длительного отдыха, комнатах матери и ребенка и в залах "Комфорт". Также РЖД помогают переоформлять проездные документы, при технической возможности открывают дополнительные билетные кассы и организуют выдачу бутилированной воды и питания. "Информация о задержках поездов поступает пассажирам через смс-сообщения. Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для восстановления движения поездов", - отметили в РЖД.

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