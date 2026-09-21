Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша заполнила свои подземные хранилища газа на 99% - 21.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260921/polsha-873503241.html
Польша заполнила свои подземные хранилища газа на 99%
Польша заполнила свои подземные хранилища газа на 99% - 21.09.2026, ПРАЙМ
Польша заполнила свои подземные хранилища газа на 99%
Польша заполнила свои подземных хранилища газа на 99%, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T11:17+0300
2026-09-21T11:17+0300
газ
польша
норвегия
baltic pipe
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873503241.jpg?1789978652
ВАРШАВА, 21 сен – ПРАЙМ. Польша заполнила свои подземных хранилища газа на 99%, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland. По данным оператора на утро понедельника хранилища были заполнены на 99%, что составляет 36 301,5 ГВт.ч. За последние сутки в польские газовые хранилища было закачано газа на 36,6 ГВт.ч. При этом выкачки газа не производилось. Ранее, в начале сентября, компания сообщала, что показатель достигал 94%, или 34 605 ГВт.ч На территории Польши имеются три подземных хранилища газа - "Санок", "Вежховице" и "Каверна", которые в данный момент заполнены на 100, 94, и 100% соответственно. В настоящее время Польша не получает из России такие виды топлива, как природный газ, нефть и уголь. В отсутствие российских поставок страна запасает газ, поставляемый через газопровод Baltic Pipe из Норвегии, и через терминал сжиженного газа на Балтике.
польша
норвегия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, польша, норвегия, baltic pipe
Газ, ПОЛЬША, НОРВЕГИЯ, Baltic Pipe
11:17 21.09.2026
 
Польша заполнила свои подземные хранилища газа на 99%

Gas Storage Poland: Польша заполнила свои подземные хранилища газа на 99%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАРШАВА, 21 сен – ПРАЙМ. Польша заполнила свои подземных хранилища газа на 99%, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland.
По данным оператора на утро понедельника хранилища были заполнены на 99%, что составляет 36 301,5 ГВт.ч.
За последние сутки в польские газовые хранилища было закачано газа на 36,6 ГВт.ч. При этом выкачки газа не производилось.
Ранее, в начале сентября, компания сообщала, что показатель достигал 94%, или 34 605 ГВт.ч
На территории Польши имеются три подземных хранилища газа - "Санок", "Вежховице" и "Каверна", которые в данный момент заполнены на 100, 94, и 100% соответственно.
В настоящее время Польша не получает из России такие виды топлива, как природный газ, нефть и уголь. В отсутствие российских поставок страна запасает газ, поставляемый через газопровод Baltic Pipe из Норвегии, и через терминал сжиженного газа на Балтике.
 
ГазПОЛЬШАНОРВЕГИЯBaltic Pipe
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала