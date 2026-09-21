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Польша заполнила свои подземные хранилища газа на 99%

Польша заполнила свои подземные хранилища газа на 99% - 21.09.2026, ПРАЙМ

Польша заполнила свои подземные хранилища газа на 99%

Польша заполнила свои подземных хранилища газа на 99%, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T11:17+0300

2026-09-21T11:17+0300

2026-09-21T11:17+0300

газ

польша

норвегия

baltic pipe

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ВАРШАВА, 21 сен – ПРАЙМ. Польша заполнила свои подземных хранилища газа на 99%, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland. По данным оператора на утро понедельника хранилища были заполнены на 99%, что составляет 36 301,5 ГВт.ч. За последние сутки в польские газовые хранилища было закачано газа на 36,6 ГВт.ч. При этом выкачки газа не производилось. Ранее, в начале сентября, компания сообщала, что показатель достигал 94%, или 34 605 ГВт.ч На территории Польши имеются три подземных хранилища газа - "Санок", "Вежховице" и "Каверна", которые в данный момент заполнены на 100, 94, и 100% соответственно. В настоящее время Польша не получает из России такие виды топлива, как природный газ, нефть и уголь. В отсутствие российских поставок страна запасает газ, поставляемый через газопровод Baltic Pipe из Норвегии, и через терминал сжиженного газа на Балтике.

польша

норвегия

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газ, польша, норвегия, baltic pipe