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Польша заполнила свои подземные хранилища газа на 99%
Польша заполнила свои подземные хранилища газа на 99% - 21.09.2026, ПРАЙМ
Польша заполнила свои подземные хранилища газа на 99%
Польша заполнила свои подземных хранилища газа на 99%, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T11:17+0300
2026-09-21T11:17+0300
2026-09-21T11:17+0300
газ
польша
норвегия
baltic pipe
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ВАРШАВА, 21 сен – ПРАЙМ. Польша заполнила свои подземных хранилища газа на 99%, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland.
По данным оператора на утро понедельника хранилища были заполнены на 99%, что составляет 36 301,5 ГВт.ч.
За последние сутки в польские газовые хранилища было закачано газа на 36,6 ГВт.ч. При этом выкачки газа не производилось.
Ранее, в начале сентября, компания сообщала, что показатель достигал 94%, или 34 605 ГВт.ч
На территории Польши имеются три подземных хранилища газа - "Санок", "Вежховице" и "Каверна", которые в данный момент заполнены на 100, 94, и 100% соответственно.
В настоящее время Польша не получает из России такие виды топлива, как природный газ, нефть и уголь. В отсутствие российских поставок страна запасает газ, поставляемый через газопровод Baltic Pipe из Норвегии, и через терминал сжиженного газа на Балтике.
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газ, польша, норвегия, baltic pipe
Газ, ПОЛЬША, НОРВЕГИЯ, Baltic Pipe
Польша заполнила свои подземные хранилища газа на 99%
Gas Storage Poland: Польша заполнила свои подземные хранилища газа на 99%
ВАРШАВА, 21 сен – ПРАЙМ. Польша заполнила свои подземных хранилища газа на 99%, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland.
По данным оператора на утро понедельника хранилища были заполнены на 99%, что составляет 36 301,5 ГВт.ч.
За последние сутки в польские газовые хранилища было закачано газа на 36,6 ГВт.ч. При этом выкачки газа не производилось.
Ранее, в начале сентября, компания сообщала, что показатель достигал 94%, или 34 605 ГВт.ч
На территории Польши имеются три подземных хранилища газа - "Санок", "Вежховице" и "Каверна", которые в данный момент заполнены на 100, 94, и 100% соответственно.
В настоящее время Польша не получает из России такие виды топлива, как природный газ, нефть и уголь. В отсутствие российских поставок страна запасает газ, поставляемый через газопровод Baltic Pipe из Норвегии, и через терминал сжиженного газа на Балтике.