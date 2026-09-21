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Выборы прошли, но расслабляться не стоит - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Выборы прошли, но расслабляться не стоит
Выборы прошли, но расслабляться не стоит - 21.09.2026, ПРАЙМ
Выборы прошли, но расслабляться не стоит
В период с 18 по 20 сентября в России прошли выборы депутатов Государственной Думы IX созыва. Это одно из главных политических событий года, и участники рынка... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T05:05+0300
2026-09-21T05:05+0300
мнения аналитиков
рынок
парламентские выборы
акции
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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. В период с 18 по 20 сентября в России прошли выборы депутатов Государственной Думы IX созыва. Это одно из главных политических событий года, и участники рынка закономерно задаются вопросом: стоит ли ждать заметной реакции биржевых котировок по итогам голосования?Обычно логика такая: перед значимыми политическими событиями инвесторы закладывают в цену активов неопределенность относительно будущего экономического курса. Чем менее предсказуем результат, тем выше волатильность в преддверии дня голосования. Именно поэтому выборы нередко сопровождаются резкими изменениями биржевых котировок.Нынешняя кампания иллюстрирует обратную закономерность. При высокой степени предсказуемости исхода премия за политический риск у участников рынка оказывается минимальной, так как ожидаемый состав Государственной Думы уже до дня голосования был заложен в текущие цены активов.Динамика индекса Московской Биржи в этом году подтверждает: реальными драйверами котировок выступают другие факторы. Например, 14 сентября индекс вырос более чем на 3% на фоне информации о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Ни одно из событий избирательной кампании не привело к сопоставимому изменению уровня биржевых котировок. Участники рынка сейчас следят прежде всего за геополитической ситуацией, ценами на нефть и значениями ключевой ставки Банка России.Можно предположить, что итоги кампании вовсе не имеют значения для рыночной конъюнктуры. Однако, значение имеет не сам факт голосования, а те решения, которые будет принимать Государственная Дума нового созыва в последующие месяцы. Ключевое из них — рассмотрение федерального бюджета, а также возможные изменения налогового и таможенного законодательства, влияющие на условия ведения бизнеса.Таким образом, более информативным для инвесторов является не сентябрь, а следующий за ним период. Именно тогда формируется состав профильных комитетов и определяются инициативы, которые точнее отражают вектор экономической политики страны, чем сам результат голосования.Для рынка это означает простую вещь: политический риск сейчас минимален, но расслабляться не стоит. Главные события для инвесторов еще впереди — и они будут связаны не с подсчетом голосов, а с бюджетным процессом и налоговыми новациями.Автор: Антон Поляков, замдекана Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ
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Антон Поляков
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5
4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
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мнения аналитиков, рынок, парламентские выборы, акции
Мнения аналитиков, Рынок, парламентские выборы, Акции
05:05 21.09.2026
 
Выборы прошли, но расслабляться не стоит

Финансист Поляков объяснил, почему экономика ощутит последствия выборов позже

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Антон Поляков
Антон Поляков
Замдекана Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ
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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. В период с 18 по 20 сентября в России прошли выборы депутатов Государственной Думы IX созыва. Это одно из главных политических событий года, и участники рынка закономерно задаются вопросом: стоит ли ждать заметной реакции биржевых котировок по итогам голосования?
Обычно логика такая: перед значимыми политическими событиями инвесторы закладывают в цену активов неопределенность относительно будущего экономического курса. Чем менее предсказуем результат, тем выше волатильность в преддверии дня голосования. Именно поэтому выборы нередко сопровождаются резкими изменениями биржевых котировок.
Нынешняя кампания иллюстрирует обратную закономерность. При высокой степени предсказуемости исхода премия за политический риск у участников рынка оказывается минимальной, так как ожидаемый состав Государственной Думы уже до дня голосования был заложен в текущие цены активов.
Динамика индекса Московской Биржи в этом году подтверждает: реальными драйверами котировок выступают другие факторы. Например, 14 сентября индекс вырос более чем на 3% на фоне информации о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Ни одно из событий избирательной кампании не привело к сопоставимому изменению уровня биржевых котировок. Участники рынка сейчас следят прежде всего за геополитической ситуацией, ценами на нефть и значениями ключевой ставки Банка России.
Можно предположить, что итоги кампании вовсе не имеют значения для рыночной конъюнктуры. Однако, значение имеет не сам факт голосования, а те решения, которые будет принимать Государственная Дума нового созыва в последующие месяцы. Ключевое из них — рассмотрение федерального бюджета, а также возможные изменения налогового и таможенного законодательства, влияющие на условия ведения бизнеса.
Таким образом, более информативным для инвесторов является не сентябрь, а следующий за ним период. Именно тогда формируется состав профильных комитетов и определяются инициативы, которые точнее отражают вектор экономической политики страны, чем сам результат голосования.
Для рынка это означает простую вещь: политический риск сейчас минимален, но расслабляться не стоит. Главные события для инвесторов еще впереди — и они будут связаны не с подсчетом голосов, а с бюджетным процессом и налоговыми новациями.
Автор: Антон Поляков, замдекана Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ

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