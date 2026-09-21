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В Ростовской области ликвидируют последствия схода вагонов грузового поезда

В Ростовской области ликвидируют последствия схода вагонов грузового поезда - 21.09.2026, ПРАЙМ

В Ростовской области ликвидируют последствия схода вагонов грузового поезда

Более 170 железнодорожников участвуют в проведении работ по ликвидации последствий схода вагонов грузового поезда на перегоне Двойная - Ельмут в Ростовской... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T01:18+0300

2026-09-21T01:18+0300

2026-09-21T01:24+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Более 170 железнодорожников участвуют в проведении работ по ликвидации последствий схода вагонов грузового поезда на перегоне Двойная - Ельмут в Ростовской области, сообщает Северо-Кавказская железная дорога. В воскресенье днем на перегоне Двойная - Ельмут произошел сход вагонов грузового поезда. Движение на участке Куберле - Сальск остановлено. Сообщалось о четырех задерживающихся поездах. "Более 170 железнодорожников задействованы в данный момент в проведении работ по ликвидации последствий схода вагонов грузового поезда на перегоне Двойная - Ельмут Северо-Кавказской железной дороги", - сообщает СКЖД в канале на платформе "Макс". Уточняется, что в работах по подъему цистерн и восстановлению инфраструктуры задействованы восстановительные поезда и тяжелая техника: краны, бульдозеры и экскаваторы. Кроме того, железнодорожникам предстоит восстановить два пути, устранить повреждения контактной сети.

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бизнес, россия, ростовская область