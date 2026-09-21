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Потребление цемента в России сократилось за восемь месяцев на 8% - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Потребление цемента в России сократилось за восемь месяцев на 8%
Потребление цемента в России сократилось за восемь месяцев на 8% - 21.09.2026, ПРАЙМ
Потребление цемента в России сократилось за восемь месяцев на 8%
Потребление цемента в России сократилось за восемь месяцев 2026 года относительно аналогичного периода прошлого года на 8% - до 38,2 миллиона тонн, рассказали... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T16:36+0300
2026-09-21T16:36+0300
промышленность
россия
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Потребление цемента в России сократилось за восемь месяцев 2026 года относительно аналогичного периода прошлого года на 8% - до 38,2 миллиона тонн, рассказали РИА Недвижимость в отраслевом объединении "Союзцемент". В том числе в августе объем потребления цемента оценивается в 6,4 миллиона тонн, что на 0,3% меньше результата августа прошлого года, а относительно июля 2026 года произошло снижение на 3,1%. Объем производства цемента, по оценке объединения, в январе-августе составляет 36,9 миллиона тонн, что на 8% меньше прошлогоднего результата. В августе производство оценивается в 6,2 миллиона тонн, что на 2% меньше, чем годом ранее. К июлю текущего года производство сократилось на 3%. Импорт цемента в Россию за восемь месяцев, по данным организации, снизился на 20%, составив почти 2,1 миллиона тонн. Экспорт увеличился на 0,2% - до 840,4 тысячи тонн.
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40
192
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промышленность, россия
Промышленность, РОССИЯ
16:36 21.09.2026
 
Потребление цемента в России сократилось за восемь месяцев на 8%

"Союзцемент": потребление цемента в России за восемь месяцев сократилось на 8%

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Потребление цемента в России сократилось за восемь месяцев 2026 года относительно аналогичного периода прошлого года на 8% - до 38,2 миллиона тонн, рассказали РИА Недвижимость в отраслевом объединении "Союзцемент".
В том числе в августе объем потребления цемента оценивается в 6,4 миллиона тонн, что на 0,3% меньше результата августа прошлого года, а относительно июля 2026 года произошло снижение на 3,1%.
Объем производства цемента, по оценке объединения, в январе-августе составляет 36,9 миллиона тонн, что на 8% меньше прошлогоднего результата. В августе производство оценивается в 6,2 миллиона тонн, что на 2% меньше, чем годом ранее. К июлю текущего года производство сократилось на 3%.
Импорт цемента в Россию за восемь месяцев, по данным организации, снизился на 20%, составив почти 2,1 миллиона тонн. Экспорт увеличился на 0,2% - до 840,4 тысячи тонн.
 
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