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Власти Москвы рассказали о потребности города в производственных кадрах - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Власти Москвы рассказали о потребности города в производственных кадрах
Власти Москвы рассказали о потребности города в производственных кадрах - 21.09.2026, ПРАЙМ
Власти Москвы рассказали о потребности города в производственных кадрах
Потребность Москвы в производственных кадрах, IT-специальностях и креативных профессиях вырастет к 2032 году, заявила заместитель мэра столицы, руководитель... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T13:58+0300
2026-09-21T14:03+0300
россия
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Потребность Москвы в производственных кадрах, IT-специальностях и креативных профессиях вырастет к 2032 году, заявила заместитель мэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, выступая на Московском финансовом форуме в понедельник. Финансовый форум проходит в столице в 11-й раз. Главная тема этого года - "Устойчивая финансовая система - основа развития страны". "Будет расти потребность в кадрах с IT-профилем. Здесь необязательно говорить про классических IT-специалистов, которые занимаются написанием кодов - их уже скоро будет писать ИИ. Это потребность в кадрах, которые смогут совмещать свой ключевой функционал с сильным IT-профилем. Второе - рост потребности в производственных специальностях и в креативных профессиях", - сказала Багреева, говоря о тенденциях в экономике до 2032 года. При этом заммэра отметила, что спрос на административный персонал и работников, выполняющих однообразные задачи, будет падать. "Будет снижаться потребность в специалистах, выполняющих рутинные операции. Это все то, что поддается автоматизации, цифровизации, роботизации. И второе крупное направление, в котором работодатели видят снижение кадровой потребности - это административный персонал", - добавила она. Багреева подчеркнула, что в ближайшие годы в Москве продолжит развиваться платформенная экономика. "Сейчас платформы уже активно внедрены в такие отрасли, как торговля, оказание услуг. Они внедряются в креативную экономику. Практически все говорят о том, что платформы и в дальнейшем будут менять и структуру экономики, и, главное, профиль занятости", - заключила заммэра.
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РОССИЯ, МОСКВА
13:58 21.09.2026 (обновлено: 14:03 21.09.2026)
 
Власти Москвы рассказали о потребности города в производственных кадрах

Багреева: потребность Москвы в производственных кадрах вырастет к 2032 году

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Потребность Москвы в производственных кадрах, IT-специальностях и креативных профессиях вырастет к 2032 году, заявила заместитель мэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, выступая на Московском финансовом форуме в понедельник.
Финансовый форум проходит в столице в 11-й раз. Главная тема этого года - "Устойчивая финансовая система - основа развития страны".
"Будет расти потребность в кадрах с IT-профилем. Здесь необязательно говорить про классических IT-специалистов, которые занимаются написанием кодов - их уже скоро будет писать ИИ. Это потребность в кадрах, которые смогут совмещать свой ключевой функционал с сильным IT-профилем. Второе - рост потребности в производственных специальностях и в креативных профессиях", - сказала Багреева, говоря о тенденциях в экономике до 2032 года.
При этом заммэра отметила, что спрос на административный персонал и работников, выполняющих однообразные задачи, будет падать.
"Будет снижаться потребность в специалистах, выполняющих рутинные операции. Это все то, что поддается автоматизации, цифровизации, роботизации. И второе крупное направление, в котором работодатели видят снижение кадровой потребности - это административный персонал", - добавила она.
Багреева подчеркнула, что в ближайшие годы в Москве продолжит развиваться платформенная экономика.
"Сейчас платформы уже активно внедрены в такие отрасли, как торговля, оказание услуг. Они внедряются в креативную экономику. Практически все говорят о том, что платформы и в дальнейшем будут менять и структуру экономики, и, главное, профиль занятости", - заключила заммэра.
 
РОССИЯМОСКВА
 
 
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