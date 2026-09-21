https://1prime.ru/20260921/pravitelstvo-873514699.html

Правительство формирует условия для появления в экономике длинных денег

Правительство формирует условия для появления в экономике длинных денег - 21.09.2026, ПРАЙМ

Правительство формирует условия для появления в экономике длинных денег

Правительство России в рамках работы над запуском нового инвестиционного цикла формирует условия для появления в экономике длинных денег, заявил премьер-министр | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T14:29+0300

2026-09-21T14:29+0300

2026-09-21T14:29+0300

россия

финансы

михаил мишустин

совет по стратегическому развитию

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Правительство России в рамках работы над запуском нового инвестиционного цикла формирует условия для появления в экономике длинных денег, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "В конце лета на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства поставил еще одну задачу. Запустить новый инвестиционный цикл. Работа над этим уже ведется. Прежде всего, формируем условия для появления так называемых длинных денег", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума. Он отметил, что речь идет о средствах, которые можно будет вкладывать не на год-два, а на гораздо более длительный срок. "Для граждан такие накопления – это создание капитала на будущее. На образование детей, приобретение жилья или обеспечение достойного уровня жизни после завершения карьеры. Один из таких инструментов – программа долгосрочных сбережений", - пояснил глава правительства. Московский финансовый форум-2026 проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" 21 сентября. Форум является профессиональной площадкой, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для ее регулирования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, михаил мишустин, совет по стратегическому развитию