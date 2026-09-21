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Правительство формирует условия для появления в экономике длинных денег - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Правительство формирует условия для появления в экономике длинных денег
Правительство формирует условия для появления в экономике длинных денег - 21.09.2026, ПРАЙМ
Правительство формирует условия для появления в экономике длинных денег
Правительство России в рамках работы над запуском нового инвестиционного цикла формирует условия для появления в экономике длинных денег, заявил премьер-министр | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T14:29+0300
2026-09-21T14:29+0300
россия
финансы
михаил мишустин
совет по стратегическому развитию
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873514699.jpg?1789990144
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Правительство России в рамках работы над запуском нового инвестиционного цикла формирует условия для появления в экономике длинных денег, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "В конце лета на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства поставил еще одну задачу. Запустить новый инвестиционный цикл. Работа над этим уже ведется. Прежде всего, формируем условия для появления так называемых длинных денег", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума. Он отметил, что речь идет о средствах, которые можно будет вкладывать не на год-два, а на гораздо более длительный срок. "Для граждан такие накопления – это создание капитала на будущее. На образование детей, приобретение жилья или обеспечение достойного уровня жизни после завершения карьеры. Один из таких инструментов – программа долгосрочных сбережений", - пояснил глава правительства. Московский финансовый форум-2026 проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" 21 сентября. Форум является профессиональной площадкой, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для ее регулирования.
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40
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россия, финансы, михаил мишустин, совет по стратегическому развитию
РОССИЯ, Финансы, Михаил Мишустин, Совет по стратегическому развитию
14:29 21.09.2026
 
Правительство формирует условия для появления в экономике длинных денег

Мишустин: правительство формирует условия для появления в экономике длинных денег

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Правительство России в рамках работы над запуском нового инвестиционного цикла формирует условия для появления в экономике длинных денег, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"В конце лета на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства поставил еще одну задачу. Запустить новый инвестиционный цикл. Работа над этим уже ведется. Прежде всего, формируем условия для появления так называемых длинных денег", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума.
Он отметил, что речь идет о средствах, которые можно будет вкладывать не на год-два, а на гораздо более длительный срок. "Для граждан такие накопления – это создание капитала на будущее. На образование детей, приобретение жилья или обеспечение достойного уровня жизни после завершения карьеры. Один из таких инструментов – программа долгосрочных сбережений", - пояснил глава правительства.
Московский финансовый форум-2026 проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" 21 сентября. Форум является профессиональной площадкой, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для ее регулирования.
 
РОССИЯФинансыМихаил МишустинСовет по стратегическому развитию
 
 
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