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Правительство Чехии утвердило проект госбюджета на 2027 год - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Правительство Чехии утвердило проект госбюджета на 2027 год
Правительство Чехии утвердило проект госбюджета на 2027 год - 21.09.2026, ПРАЙМ
Правительство Чехии утвердило проект госбюджета на 2027 год
Правительство Чехии утвердило в понедельник проект госбюджета на 2027 год с дефицитом 386 миллиардов крон (около 18,2 миллиарда долларов), сообщила на... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T19:05+0300
2026-09-21T19:05+0300
финансы
чехия
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ПРАГА, 21 сен – ПРАЙМ. Правительство Чехии утвердило в понедельник проект госбюджета на 2027 год с дефицитом 386 миллиардов крон (около 18,2 миллиарда долларов), сообщила на пресс-конференции министр финансов Алена Шиллерова. "Тот проект бюджета, который наше министерство представило ранее, в августе, имел дефицит на 3 миллиарда крон (около 140 миллионов долларов - ред.) выше нынешнего. Как известно, партнеры по правящей коалиции, движения SPD ("Свобода и прямая демократия") и "Автомобилисты", попросили найти варианты для сокращения дефицита. В итоге он составляет 386 миллиардов крон", - сказала Шиллерова. При этом Шиллерова напомнила, что госбюджет на 2026 год имеет дефицит 310 миллиардов крон (около 14,6 миллиарда долларов). В свою очередь, премьер Андрей Бабиш выразил надежду, что при обсуждении проекта бюджета в нижней палате парламента его поддержат все 108 депутатов от правящей коалиции. Общее число депутатов в нижней палате составляет 200 человек. Партии оппозиции, остро возражающие против бюджета со столь большим дефицитом, который, по их мнению, вгоняет республику в глубокую долговую яму, располагают в нижней палате всего лишь 92 мандатами и фактически не имеют шансов повлиять на составление бюджета. Бюджетные доходы должны составить в 2027 году 2,1 триллиона крон (около 99 миллиардов долларов), что на 9 миллиардов крон (около 420 миллионов долларов) больше, чем в августовском предложении. По словам Шиллеровой, это связано с пересмотренной оценкой доходов от продажи квот на выбросы. Расходы в следующем году должны составить 2,585 триллиона крон (около 122 миллиардов долларов), что на 6 миллиардов крон (около 280 миллионов долларов) больше, чем в августовском предложении. В частности, увеличились расходы на образование. По словам Шиллеровой, бюджет ориентирован на инвестиции и развитие системы здравоохранения. Она подчеркнула, что в следующем году государство будет платить сборы за возобновляемые источники энергии вместо потребителей. Она также ожидает повышения заработной платы в государственном секторе на 5-9%. Подробная документация по бюджету будет опубликована в конце сентября. После утверждения проекта бюджета правительством над ним начинают работать депутаты нижней палаты парламента. Члены верхней палаты, сената, не участвуют в процедуре утверждения бюджета.
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192
40
192
40
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5
4.7
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финансы, чехия
Финансы, ЧЕХИЯ
19:05 21.09.2026
 
Правительство Чехии утвердило проект госбюджета на 2027 год

Правительство Чехии утвердило проект госбюджета с дефицитом в 18,2 миллиарда долларов

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ПРАГА, 21 сен – ПРАЙМ. Правительство Чехии утвердило в понедельник проект госбюджета на 2027 год с дефицитом 386 миллиардов крон (около 18,2 миллиарда долларов), сообщила на пресс-конференции министр финансов Алена Шиллерова.
"Тот проект бюджета, который наше министерство представило ранее, в августе, имел дефицит на 3 миллиарда крон (около 140 миллионов долларов - ред.) выше нынешнего. Как известно, партнеры по правящей коалиции, движения SPD ("Свобода и прямая демократия") и "Автомобилисты", попросили найти варианты для сокращения дефицита. В итоге он составляет 386 миллиардов крон", - сказала Шиллерова.
При этом Шиллерова напомнила, что госбюджет на 2026 год имеет дефицит 310 миллиардов крон (около 14,6 миллиарда долларов). В свою очередь, премьер Андрей Бабиш выразил надежду, что при обсуждении проекта бюджета в нижней палате парламента его поддержат все 108 депутатов от правящей коалиции. Общее число депутатов в нижней палате составляет 200 человек.
Партии оппозиции, остро возражающие против бюджета со столь большим дефицитом, который, по их мнению, вгоняет республику в глубокую долговую яму, располагают в нижней палате всего лишь 92 мандатами и фактически не имеют шансов повлиять на составление бюджета.
Бюджетные доходы должны составить в 2027 году 2,1 триллиона крон (около 99 миллиардов долларов), что на 9 миллиардов крон (около 420 миллионов долларов) больше, чем в августовском предложении. По словам Шиллеровой, это связано с пересмотренной оценкой доходов от продажи квот на выбросы. Расходы в следующем году должны составить 2,585 триллиона крон (около 122 миллиардов долларов), что на 6 миллиардов крон (около 280 миллионов долларов) больше, чем в августовском предложении. В частности, увеличились расходы на образование.
По словам Шиллеровой, бюджет ориентирован на инвестиции и развитие системы здравоохранения. Она подчеркнула, что в следующем году государство будет платить сборы за возобновляемые источники энергии вместо потребителей. Она также ожидает повышения заработной платы в государственном секторе на 5-9%. Подробная документация по бюджету будет опубликована в конце сентября.
После утверждения проекта бюджета правительством над ним начинают работать депутаты нижней палаты парламента. Члены верхней палаты, сената, не участвуют в процедуре утверждения бюджета.
 
ФинансыЧЕХИЯ
 
 
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