https://1prime.ru/20260921/pravitelstvo-873528701.html

Правительство Чехии утвердило проект госбюджета на 2027 год

Правительство Чехии утвердило проект госбюджета на 2027 год - 21.09.2026, ПРАЙМ

Правительство Чехии утвердило проект госбюджета на 2027 год

Правительство Чехии утвердило в понедельник проект госбюджета на 2027 год с дефицитом 386 миллиардов крон (около 18,2 миллиарда долларов), сообщила на... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T19:05+0300

2026-09-21T19:05+0300

2026-09-21T19:05+0300

финансы

чехия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873528701.jpg?1790006718

ПРАГА, 21 сен – ПРАЙМ. Правительство Чехии утвердило в понедельник проект госбюджета на 2027 год с дефицитом 386 миллиардов крон (около 18,2 миллиарда долларов), сообщила на пресс-конференции министр финансов Алена Шиллерова. "Тот проект бюджета, который наше министерство представило ранее, в августе, имел дефицит на 3 миллиарда крон (около 140 миллионов долларов - ред.) выше нынешнего. Как известно, партнеры по правящей коалиции, движения SPD ("Свобода и прямая демократия") и "Автомобилисты", попросили найти варианты для сокращения дефицита. В итоге он составляет 386 миллиардов крон", - сказала Шиллерова. При этом Шиллерова напомнила, что госбюджет на 2026 год имеет дефицит 310 миллиардов крон (около 14,6 миллиарда долларов). В свою очередь, премьер Андрей Бабиш выразил надежду, что при обсуждении проекта бюджета в нижней палате парламента его поддержат все 108 депутатов от правящей коалиции. Общее число депутатов в нижней палате составляет 200 человек. Партии оппозиции, остро возражающие против бюджета со столь большим дефицитом, который, по их мнению, вгоняет республику в глубокую долговую яму, располагают в нижней палате всего лишь 92 мандатами и фактически не имеют шансов повлиять на составление бюджета. Бюджетные доходы должны составить в 2027 году 2,1 триллиона крон (около 99 миллиардов долларов), что на 9 миллиардов крон (около 420 миллионов долларов) больше, чем в августовском предложении. По словам Шиллеровой, это связано с пересмотренной оценкой доходов от продажи квот на выбросы. Расходы в следующем году должны составить 2,585 триллиона крон (около 122 миллиардов долларов), что на 6 миллиардов крон (около 280 миллионов долларов) больше, чем в августовском предложении. В частности, увеличились расходы на образование. По словам Шиллеровой, бюджет ориентирован на инвестиции и развитие системы здравоохранения. Она подчеркнула, что в следующем году государство будет платить сборы за возобновляемые источники энергии вместо потребителей. Она также ожидает повышения заработной платы в государственном секторе на 5-9%. Подробная документация по бюджету будет опубликована в конце сентября. После утверждения проекта бюджета правительством над ним начинают работать депутаты нижней палаты парламента. Члены верхней палаты, сената, не участвуют в процедуре утверждения бюджета.

чехия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, чехия