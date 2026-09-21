https://1prime.ru/20260921/premer-873531591.html
Премьер Венгрии опроверг сообщения о строительстве нефтехранилища
Премьер Венгрии опроверг сообщения о строительстве нефтехранилища - 21.09.2026, ПРАЙМ
Премьер Венгрии опроверг сообщения о строительстве нефтехранилища
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр опроверг заявления Украины о том, что компания "Нафтогаз" якобы договорилась с венгерской MOL о строительстве... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T21:24+0300
2026-09-21T21:24+0300
2026-09-21T21:24+0300
газ
венгрия
украина
киев
нафтогаз украины
mol
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873531591.jpg?1790015048
БУДАПЕШТ, 21 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр опроверг заявления Украины о том, что компания "Нафтогаз" якобы договорилась с венгерской MOL о строительстве нефтехранилища на венгерской территории.
Компания "Нафтогаз Украины" в воскресенье заявила, что Киев и венгерская нефтегазовая компания MOL подписали меморандум о строительстве мощностей для хранения нефтепродуктов на территории Венгрии.
"Пока у власти правительство партии "Тиса", ничего построено не будет. Ни на границе с Венгрией, ни где-либо еще", - сказал Мадьяр, выступая в венгерском парламенте.
Он уточнил, что речь идет о меморандуме о взаимопонимании, в котором говорится о "теоретическом проекте, который мог бы быть реализован через несколько лет", и подчеркнул, что при нынешней власти Венгрии он реализован не будет.
венгрия
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, венгрия, украина, киев, нафтогаз украины, mol
Газ, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Киев, Нафтогаз Украины, MOL
Премьер Венгрии опроверг сообщения о строительстве нефтехранилища
Премьер Венгрии Мадьяр опроверг заявления Украины о строительстве нефтехранилища
БУДАПЕШТ, 21 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр опроверг заявления Украины о том, что компания "Нафтогаз" якобы договорилась с венгерской MOL о строительстве нефтехранилища на венгерской территории.
Компания "Нафтогаз Украины" в воскресенье заявила, что Киев и венгерская нефтегазовая компания MOL подписали меморандум о строительстве мощностей для хранения нефтепродуктов на территории Венгрии.
"Пока у власти правительство партии "Тиса", ничего построено не будет. Ни на границе с Венгрией, ни где-либо еще", - сказал Мадьяр, выступая в венгерском парламенте.
Он уточнил, что речь идет о меморандуме о взаимопонимании, в котором говорится о "теоретическом проекте, который мог бы быть реализован через несколько лет", и подчеркнул, что при нынешней власти Венгрии он реализован не будет.