https://1prime.ru/20260921/premer-873531591.html

Премьер Венгрии опроверг сообщения о строительстве нефтехранилища

Премьер Венгрии опроверг сообщения о строительстве нефтехранилища - 21.09.2026, ПРАЙМ

Премьер Венгрии опроверг сообщения о строительстве нефтехранилища

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр опроверг заявления Украины о том, что компания "Нафтогаз" якобы договорилась с венгерской MOL о строительстве... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T21:24+0300

2026-09-21T21:24+0300

2026-09-21T21:24+0300

газ

венгрия

украина

киев

нафтогаз украины

mol

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873531591.jpg?1790015048

БУДАПЕШТ, 21 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр опроверг заявления Украины о том, что компания "Нафтогаз" якобы договорилась с венгерской MOL о строительстве нефтехранилища на венгерской территории. Компания "Нафтогаз Украины" в воскресенье заявила, что Киев и венгерская нефтегазовая компания MOL подписали меморандум о строительстве мощностей для хранения нефтепродуктов на территории Венгрии. "Пока у власти правительство партии "Тиса", ничего построено не будет. Ни на границе с Венгрией, ни где-либо еще", - сказал Мадьяр, выступая в венгерском парламенте. Он уточнил, что речь идет о меморандуме о взаимопонимании, в котором говорится о "теоретическом проекте, который мог бы быть реализован через несколько лет", и подчеркнул, что при нынешней власти Венгрии он реализован не будет.

венгрия

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, венгрия, украина, киев, нафтогаз украины, mol