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Премьер Венгрии опроверг сообщения о строительстве нефтехранилища - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Премьер Венгрии опроверг сообщения о строительстве нефтехранилища
Премьер Венгрии опроверг сообщения о строительстве нефтехранилища - 21.09.2026, ПРАЙМ
Премьер Венгрии опроверг сообщения о строительстве нефтехранилища
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр опроверг заявления Украины о том, что компания "Нафтогаз" якобы договорилась с венгерской MOL о строительстве... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T21:24+0300
2026-09-21T21:24+0300
газ
венгрия
украина
киев
нафтогаз украины
mol
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БУДАПЕШТ, 21 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр опроверг заявления Украины о том, что компания "Нафтогаз" якобы договорилась с венгерской MOL о строительстве нефтехранилища на венгерской территории. Компания "Нафтогаз Украины" в воскресенье заявила, что Киев и венгерская нефтегазовая компания MOL подписали меморандум о строительстве мощностей для хранения нефтепродуктов на территории Венгрии. "Пока у власти правительство партии "Тиса", ничего построено не будет. Ни на границе с Венгрией, ни где-либо еще", - сказал Мадьяр, выступая в венгерском парламенте. Он уточнил, что речь идет о меморандуме о взаимопонимании, в котором говорится о "теоретическом проекте, который мог бы быть реализован через несколько лет", и подчеркнул, что при нынешней власти Венгрии он реализован не будет.
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газ, венгрия, украина, киев, нафтогаз украины, mol
Газ, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Киев, Нафтогаз Украины, MOL
21:24 21.09.2026
 
Премьер Венгрии опроверг сообщения о строительстве нефтехранилища

Премьер Венгрии Мадьяр опроверг заявления Украины о строительстве нефтехранилища

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БУДАПЕШТ, 21 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр опроверг заявления Украины о том, что компания "Нафтогаз" якобы договорилась с венгерской MOL о строительстве нефтехранилища на венгерской территории.
Компания "Нафтогаз Украины" в воскресенье заявила, что Киев и венгерская нефтегазовая компания MOL подписали меморандум о строительстве мощностей для хранения нефтепродуктов на территории Венгрии.
"Пока у власти правительство партии "Тиса", ничего построено не будет. Ни на границе с Венгрией, ни где-либо еще", - сказал Мадьяр, выступая в венгерском парламенте.
Он уточнил, что речь идет о меморандуме о взаимопонимании, в котором говорится о "теоретическом проекте, который мог бы быть реализован через несколько лет", и подчеркнул, что при нынешней власти Венгрии он реализован не будет.
 
ГазВЕНГРИЯУКРАИНАКиевНафтогаз УкраиныMOL
 
 
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