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Президент Таджикистана ввел в эксплуатацию солнечную электростанцию - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Президент Таджикистана ввел в эксплуатацию солнечную электростанцию
Президент Таджикистана ввел в эксплуатацию солнечную электростанцию - 21.09.2026, ПРАЙМ
Президент Таджикистана ввел в эксплуатацию солнечную электростанцию
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон ввел в эксплуатацию солнечную электростанцию в Согдийской области на севере страны, мощность объекта составляет 250... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T11:14+0300
2026-09-21T11:14+0300
таджикистан
эмомали рахмон
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон ввел в эксплуатацию солнечную электростанцию в Согдийской области на севере страны, мощность объекта составляет 250 мегаватт, сообщает пресс-служба главы государства. Отмечается, что церемония запуска состоялась 21 сентября в рамках рабочей поездки президента в регион. Станция расположена в поселке Шайдон в Аштском районе. "Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон в поселке Шайдон ввел в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 250 мегаватт. Строительство Аштской фотоэлектрической электростанции мощностью 250 мегаватт было начато в ноябре 2025 года", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что после запуска станции мощность энергосистемы Согдийской области выросла на 61%. Новый объект сможет покрывать до 40% потребности региона в электроэнергии. В ходе поздравительной речи по случаю Дня независимости 8 сентября Рахмон отметил, что после ввода в эксплуатацию третьего агрегата Рогунской ГЭС страна достигнет энергетической независимости.
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таджикистан, эмомали рахмон
ТАДЖИКИСТАН, Эмомали Рахмон
11:14 21.09.2026
 
Президент Таджикистана ввел в эксплуатацию солнечную электростанцию

Президент Таджикистана Рахмон ввел в эксплуатацию солнечную электростанцию

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон ввел в эксплуатацию солнечную электростанцию в Согдийской области на севере страны, мощность объекта составляет 250 мегаватт, сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что церемония запуска состоялась 21 сентября в рамках рабочей поездки президента в регион. Станция расположена в поселке Шайдон в Аштском районе.
"Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон в поселке Шайдон ввел в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 250 мегаватт. Строительство Аштской фотоэлектрической электростанции мощностью 250 мегаватт было начато в ноябре 2025 года", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что после запуска станции мощность энергосистемы Согдийской области выросла на 61%. Новый объект сможет покрывать до 40% потребности региона в электроэнергии.
В ходе поздравительной речи по случаю Дня независимости 8 сентября Рахмон отметил, что после ввода в эксплуатацию третьего агрегата Рогунской ГЭС страна достигнет энергетической независимости.
 
ТАДЖИКИСТАНЭмомали Рахмон
 
 
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