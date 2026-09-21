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В App Store появилось новое приложение "СберИнвестиции" - 21.09.2026, ПРАЙМ
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В App Store появилось новое приложение "СберИнвестиции"
В App Store появилось новое приложение "СберИнвестиции" - 21.09.2026, ПРАЙМ
В App Store появилось новое приложение "СберИнвестиции"
Новое приложение "СберИнвестиций" под названием "Сияние" доступно в App Store, сообщила пресс-служба Сбербанка. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T10:01+0300
2026-09-21T10:01+0300
технологии
банки
финансы
сбербанк
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Новое приложение "СберИнвестиций" под названием "Сияние" доступно в App Store, сообщила пресс-служба Сбербанка. "Владельцы iPhone теперь могут установить новую версию приложения СберИнвестиции – в App Store она представлена под названием "Сияние", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что ссылка на скачивание размещена на официальных ресурсах Сбербанка. Там рекомендуют установить приложение как можно скорее, поскольку время его доступности в магазине может быть ограничено. "В основе обновления – свежий взгляд на работу с портфелем. В приложении также появились дополнительные инструменты для анализа рынка, упростился ряд операций. Пользователи могут круглосуточно обращаться в поддержку", – говорится в сообщении банка.
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192
40
192
40
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5
4.7
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40
192
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технологии, банки, финансы, сбербанк
Технологии, Банки, Финансы, Сбербанк
10:01 21.09.2026
 
В App Store появилось новое приложение "СберИнвестиции"

Сбербанк: новое приложение "СберИнвестиций" доступно в App Store

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Новое приложение "СберИнвестиций" под названием "Сияние" доступно в App Store, сообщила пресс-служба Сбербанка.
"Владельцы iPhone теперь могут установить новую версию приложения СберИнвестиции – в App Store она представлена под названием "Сияние", - говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что ссылка на скачивание размещена на официальных ресурсах Сбербанка. Там рекомендуют установить приложение как можно скорее, поскольку время его доступности в магазине может быть ограничено.
"В основе обновления – свежий взгляд на работу с портфелем. В приложении также появились дополнительные инструменты для анализа рынка, упростился ряд операций. Пользователи могут круглосуточно обращаться в поддержку", – говорится в сообщении банка.
 
ТехнологииБанкиФинансыСбербанк
 
 
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