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В App Store появилось новое приложение "СберИнвестиции"

В App Store появилось новое приложение "СберИнвестиции" - 21.09.2026, ПРАЙМ

В App Store появилось новое приложение "СберИнвестиции"

Новое приложение "СберИнвестиций" под названием "Сияние" доступно в App Store, сообщила пресс-служба Сбербанка. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T10:01+0300

2026-09-21T10:01+0300

2026-09-21T10:01+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Новое приложение "СберИнвестиций" под названием "Сияние" доступно в App Store, сообщила пресс-служба Сбербанка. "Владельцы iPhone теперь могут установить новую версию приложения СберИнвестиции – в App Store она представлена под названием "Сияние", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что ссылка на скачивание размещена на официальных ресурсах Сбербанка. Там рекомендуют установить приложение как можно скорее, поскольку время его доступности в магазине может быть ограничено. "В основе обновления – свежий взгляд на работу с портфелем. В приложении также появились дополнительные инструменты для анализа рынка, упростился ряд операций. Пользователи могут круглосуточно обращаться в поддержку", – говорится в сообщении банка.

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технологии, банки, финансы, сбербанк