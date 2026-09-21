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В Гознаке отметили рост интереса россиян к золотым слиткам

В Гознаке отметили рост интереса россиян к золотым слиткам - 21.09.2026, ПРАЙМ

В Гознаке отметили рост интереса россиян к золотым слиткам

Продажи золотых слитков в России кратно выросли с 2022 года, среди причин – нестабильная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке, заявил глава Гознака... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T13:52+0300

2026-09-21T13:52+0300

2026-09-21T13:54+0300

бизнес

россия

ближний восток

аркадий трачук

гознак

газпромбанк

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Продажи золотых слитков в России кратно выросли с 2022 года, среди причин – нестабильная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке, заявил глава Гознака Аркадий Трачук. "Если до этого (до 2022 года – ред.) на рынке царствовали инвестиционные монеты, то сейчас мы видим снижение интереса к ним. Кратно выросли продажи слитков", – сказал он в ходе Московского финансового форума, выступая на сессии "Будущее рынка золота: новый стандарт торговли драгоценным металлом". По словам Трачука, такая тенденция определяется нестабильной геополитической ситуацией на Ближнем Востоке. Среди других причин роста продаж золотых слитков управляющий директор инвестиционно-страховых продуктов Газпромбанка Татьяна Берман назвала отмену НДС на этот инструмент в 2022 году. Если в 2021 году россияне купили 5 тонн слитков, то со следующего года по настоящее время - уже больше 300 тонн, привела данные она. В последние годы банки активнее информируют россиян об инвестиционных металлах, они начинают рассматриваться как доходный инструмент вложения, добавила Берман. Трачук в свою очередь отметил, что золото требует специальных условий обращения, и назвал несколько задач, на которых необходимо сфокусироваться. Во-первых, в оборот должны попадать реальные, без криминального подтекста, изделия из золота. Участники оборота должны быть идентифицированы. Во-вторых, инвесторы должны иметь возможность удобно покупать золото, несмотря на особенности этого металла, в том числе в банковских приложениях. Также глава Гознака обратил внимание на необходимость обеспечения понятного клиентского пути, связанного с оборотом физического металла. По словам Трачука, физические лица должны иметь возможность покупать, хранить и продавать золото тогда, когда у них возникнет такая потребность.

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бизнес, россия, ближний восток, аркадий трачук, гознак, газпромбанк