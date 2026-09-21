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Объем привлеченных в ПДС средств достиг 1,2 триллиона рублей - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Объем привлеченных в ПДС средств достиг 1,2 триллиона рублей
Объем привлеченных в ПДС средств достиг 1,2 триллиона рублей - 21.09.2026, ПРАЙМ
Объем привлеченных в ПДС средств достиг 1,2 триллиона рублей
Более 14 миллионов договоров заключено по программе долгосрочных сбережений (ПДС) с момента ее запуска, а объем привлеченных средств оценивается в 1,2 триллиона | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T14:29+0300
2026-09-21T14:37+0300
финансы
россия
михаил мишустин
пдс
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Более 14 миллионов договоров заключено по программе долгосрочных сбережений (ПДС) с момента ее запуска, а объем привлеченных средств оценивается в 1,2 триллиона рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума. ПДС - это сберегательный инструмент, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству. "Хотя она (программа долгосрочных сбережений - ред.) действует чуть больше двух с половиной лет, в ее рамках заключено уже свыше 14 миллионов договоров. А объем привлеченных средств составил 1,2 триллиона рублей", - рассказал Мишустин. Он напомнил, что для граждан, участвующих в программе, в прошлом году были упрощены условия получения налогового вычета, а работодатели могут снижать налог на прибыль и страховые взносы, если помогают своим сотрудникам увеличивать суммы по договорам долгосрочных сбережений. Мишустин отметил, что общий объем предоставленных налоговых вычетов составил около 7 миллиардов рублей.
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финансы, россия, михаил мишустин, пдс
Финансы, РОССИЯ, Михаил Мишустин, ПДС
14:29 21.09.2026 (обновлено: 14:37 21.09.2026)
 
Объем привлеченных в ПДС средств достиг 1,2 триллиона рублей

Мишустин: объем привлеченных в ПДС средств достиг 1,2 триллиона рублей

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Более 14 миллионов договоров заключено по программе долгосрочных сбережений (ПДС) с момента ее запуска, а объем привлеченных средств оценивается в 1,2 триллиона рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума.
ПДС - это сберегательный инструмент, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству.
"Хотя она (программа долгосрочных сбережений - ред.) действует чуть больше двух с половиной лет, в ее рамках заключено уже свыше 14 миллионов договоров. А объем привлеченных средств составил 1,2 триллиона рублей", - рассказал Мишустин.
Он напомнил, что для граждан, участвующих в программе, в прошлом году были упрощены условия получения налогового вычета, а работодатели могут снижать налог на прибыль и страховые взносы, если помогают своим сотрудникам увеличивать суммы по договорам долгосрочных сбережений.
Мишустин отметил, что общий объем предоставленных налоговых вычетов составил около 7 миллиардов рублей.
 
ФинансыРОССИЯМихаил МишустинПДС
 
 
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