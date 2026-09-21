https://1prime.ru/20260921/proliv-873511312.html
В Ормузском проливе обстреляли судно
В Ормузском проливе обстреляли судно - 21.09.2026, ПРАЙМ
В Ормузском проливе обстреляли судно
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле судна в Ормузском проливе. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T13:40+0300
2026-09-21T13:40+0300
2026-09-21T13:40+0300
ормузский пролив
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873511312.jpg?1789987201
ЛОНДОН, 21 сен - ПРАЙМ. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле судна в Ормузском проливе. "UKMTO получило сообщение об инциденте с судном, совершавшим переход через Ормузский пролив... Танкер во время прохода в акваторию был поражен неизвестным снарядом", - говорится в сообщении. Как отметили в управлении, двое членов экипажа получили легкие ранения, власти проводят расследование инцидента.
ормузский пролив
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ормузский пролив
В Ормузском проливе обстреляли судно
UKMTO сообщило об обстреле танкера в Ормузском проливе
ЛОНДОН, 21 сен - ПРАЙМ. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле судна в Ормузском проливе.
"UKMTO получило сообщение об инциденте с судном, совершавшим переход через Ормузский пролив... Танкер во время прохода в акваторию был поражен неизвестным снарядом", - говорится в сообщении.
Как отметили в управлении, двое членов экипажа получили легкие ранения, власти проводят расследование инцидента.