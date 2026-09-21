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В Ормузском проливе обстреляли судно

В Ормузском проливе обстреляли судно - 21.09.2026, ПРАЙМ

В Ормузском проливе обстреляли судно

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле судна в Ормузском проливе. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T13:40+0300

2026-09-21T13:40+0300

2026-09-21T13:40+0300

ормузский пролив

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ЛОНДОН, 21 сен - ПРАЙМ. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле судна в Ормузском проливе. "UKMTO получило сообщение об инциденте с судном, совершавшим переход через Ормузский пролив... Танкер во время прохода в акваторию был поражен неизвестным снарядом", - говорится в сообщении. Как отметили в управлении, двое членов экипажа получили легкие ранения, власти проводят расследование инцидента.

ормузский пролив

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ормузский пролив