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Путин отметил сокращение коррупционных рисков на таможенных пунктах - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Путин отметил сокращение коррупционных рисков на таможенных пунктах
Путин отметил сокращение коррупционных рисков на таможенных пунктах - 21.09.2026, ПРАЙМ
Путин отметил сокращение коррупционных рисков на таможенных пунктах
Президент России Владимир Путин обратил внимание на сокращение коррупционных рисков на автомобильных пунктах таможенного пропуска РФ. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T13:46+0300
2026-09-21T14:04+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обратил внимание на сокращение коррупционных рисков на автомобильных пунктах таможенного пропуска РФ.Глава государства в понедельник встретился с руководителем Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым, который рассказал о создании технологий, позволяющих реализовать движение транспорта через автомобильные пункты пропуска без временных потерь."Антикоррупционные риски сокращаются, да?" - отметил Путин.В свою очередь Пикалев добавил, что процесс автоматизируется и, в том числе, коррупционные риски действительно существенно уменьшаются.В качестве примера такого рода решений глава службы назвал открытие модернизированного многостороннего автомобильного пункта пропуска "Пограничный" в Забайкальском крае.
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россия, владимир путин
РОССИЯ, Владимир Путин
13:46 21.09.2026 (обновлено: 14:04 21.09.2026)
 
Путин отметил сокращение коррупционных рисков на таможенных пунктах

Путин отметил сокращение коррупционных рисков на автопунктах таможенного пропуска

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обратил внимание на сокращение коррупционных рисков на автомобильных пунктах таможенного пропуска РФ.
Глава государства в понедельник встретился с руководителем Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым, который рассказал о создании технологий, позволяющих реализовать движение транспорта через автомобильные пункты пропуска без временных потерь.
"Антикоррупционные риски сокращаются, да?" - отметил Путин.
В свою очередь Пикалев добавил, что процесс автоматизируется и, в том числе, коррупционные риски действительно существенно уменьшаются.
В качестве примера такого рода решений глава службы назвал открытие модернизированного многостороннего автомобильного пункта пропуска "Пограничный" в Забайкальском крае.
 
РОССИЯВладимир Путин
 
 
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