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Путин призвал ускорить модернизацию пунктов пропуска в Хабаровском крае

Путин призвал ускорить модернизацию пунктов пропуска в Хабаровском крае - 21.09.2026, ПРАЙМ

Путин призвал ускорить модернизацию пунктов пропуска в Хабаровском крае

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерием Пикалевым призвал ускорить модернизацию пунктов пропуска | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T13:58+0300

2026-09-21T13:58+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерием Пикалевым призвал ускорить модернизацию пунктов пропуска на границе в Хабаровском крае. "Там идут инфраструктурные проекты, пункты пропуска, согласно нашему плану, будут модернизированы до конца 2030 года. Все те начинания, которые мы реализуем, будут выполнены", - ответил Пикалев на вопрос президента о пунктах пропуска в Хабаровском крае. В ответ президент призвал ускорить сроки модернизации. "Я с министром транспорта еще поговорю, но и Вам прямо сейчас хочу сказать: 2030 год – это долго очень. Нам надо там ускориться, потоки-то большие", - отметил Путин. Глава ФТС пообещал, что это будет выполнено. "Безусловно, Владимир Владимирович. Позвольте, я чуть позже об этом поговорю, есть определенные предложения", - добавил он.

хабаровский край

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