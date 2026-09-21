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Путин призвал ускорить модернизацию пунктов пропуска в Хабаровском крае - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Путин призвал ускорить модернизацию пунктов пропуска в Хабаровском крае
Путин призвал ускорить модернизацию пунктов пропуска в Хабаровском крае - 21.09.2026, ПРАЙМ
Путин призвал ускорить модернизацию пунктов пропуска в Хабаровском крае
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерием Пикалевым призвал ускорить модернизацию пунктов пропуска | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T13:58+0300
2026-09-21T14:03+0300
россия
бизнес
хабаровский край
владимир путин
фтс россии
фтс
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерием Пикалевым призвал ускорить модернизацию пунктов пропуска на границе в Хабаровском крае. "Там идут инфраструктурные проекты, пункты пропуска, согласно нашему плану, будут модернизированы до конца 2030 года. Все те начинания, которые мы реализуем, будут выполнены", - ответил Пикалев на вопрос президента о пунктах пропуска в Хабаровском крае. В ответ президент призвал ускорить сроки модернизации. "Я с министром транспорта еще поговорю, но и Вам прямо сейчас хочу сказать: 2030 год – это долго очень. Нам надо там ускориться, потоки-то большие", - отметил Путин. Глава ФТС пообещал, что это будет выполнено. "Безусловно, Владимир Владимирович. Позвольте, я чуть позже об этом поговорю, есть определенные предложения", - добавил он.
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13:58 21.09.2026 (обновлено: 14:03 21.09.2026)
 

Путин призвал ускорить модернизацию пунктов пропуска в Хабаровском крае

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерием Пикалевым призвал ускорить модернизацию пунктов пропуска на границе в Хабаровском крае.
"Там идут инфраструктурные проекты, пункты пропуска, согласно нашему плану, будут модернизированы до конца 2030 года. Все те начинания, которые мы реализуем, будут выполнены", - ответил Пикалев на вопрос президента о пунктах пропуска в Хабаровском крае.
В ответ президент призвал ускорить сроки модернизации. "Я с министром транспорта еще поговорю, но и Вам прямо сейчас хочу сказать: 2030 год – это долго очень. Нам надо там ускориться, потоки-то большие", - отметил Путин.
Глава ФТС пообещал, что это будет выполнено. "Безусловно, Владимир Владимирович. Позвольте, я чуть позже об этом поговорю, есть определенные предложения", - добавил он.
 
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