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Путин пообещал вручить ФТС ее знамя в этом году

Путин пообещал вручить ФТС ее знамя в этом году - 21.09.2026, ПРАЙМ

Путин пообещал вручить ФТС ее знамя в этом году

Президент России Владимир Путин пообещал главе Федеральной таможенной службы Виталию Пикалеву в этом году вручить службе утвержденное ранее знамя. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T14:10+0300

2026-09-21T14:10+0300

2026-09-21T14:10+0300

владимир путин

фтс

фтс россии

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пообещал главе Федеральной таможенной службы Виталию Пикалеву в этом году вручить службе утвержденное ранее знамя. На встрече с президентом Пикалев напомнил, что 16 июля 2019 года было учреждено знамя Федеральной таможенной службы, но церемония его вручения была отложена. "Если Вы сочтете возможным поддержать нашу инициативу и в этом году в торжественной обстановке вручить нам это знамя, для нас, конечно, безусловно, это очень важная церемония, которая все-таки подтверждает, что Федеральная таможенная служба наряду с другими ФОИВами является важной, знаковой в укреплении экономической безопасности нашей страны", - обратился Пикалев к президенту. "Обязательно сделаем это, конечно", - пообещал Путин. Президент в июле 2019 года официально утвердил знамя Федеральной таможенной службы. Знамя состоит из двустороннего полотнища, древка, навершия, скобы, подтока и знаменных гвоздей. В комплект со знаменем могут также входить знаменные ленты, шнуры с кистями, панталер и знаменный чехол. В этом году ФТС празднует 35-летний юбилей со дня образования современных таможенных органов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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