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Путин пообещал вручить ФТС ее знамя в этом году - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Путин пообещал вручить ФТС ее знамя в этом году
Путин пообещал вручить ФТС ее знамя в этом году - 21.09.2026, ПРАЙМ
Путин пообещал вручить ФТС ее знамя в этом году
Президент России Владимир Путин пообещал главе Федеральной таможенной службы Виталию Пикалеву в этом году вручить службе утвержденное ранее знамя. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T14:10+0300
2026-09-21T14:10+0300
владимир путин
фтс
фтс россии
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пообещал главе Федеральной таможенной службы Виталию Пикалеву в этом году вручить службе утвержденное ранее знамя. На встрече с президентом Пикалев напомнил, что 16 июля 2019 года было учреждено знамя Федеральной таможенной службы, но церемония его вручения была отложена. "Если Вы сочтете возможным поддержать нашу инициативу и в этом году в торжественной обстановке вручить нам это знамя, для нас, конечно, безусловно, это очень важная церемония, которая все-таки подтверждает, что Федеральная таможенная служба наряду с другими ФОИВами является важной, знаковой в укреплении экономической безопасности нашей страны", - обратился Пикалев к президенту. "Обязательно сделаем это, конечно", - пообещал Путин. Президент в июле 2019 года официально утвердил знамя Федеральной таможенной службы. Знамя состоит из двустороннего полотнища, древка, навершия, скобы, подтока и знаменных гвоздей. В комплект со знаменем могут также входить знаменные ленты, шнуры с кистями, панталер и знаменный чехол. В этом году ФТС празднует 35-летний юбилей со дня образования современных таможенных органов.
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владимир путин, фтс, фтс россии
Владимир Путин, ФТС, ФТС России
14:10 21.09.2026
 

Путин пообещал вручить ФТС ее знамя в этом году

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пообещал главе Федеральной таможенной службы Виталию Пикалеву в этом году вручить службе утвержденное ранее знамя.
На встрече с президентом Пикалев напомнил, что 16 июля 2019 года было учреждено знамя Федеральной таможенной службы, но церемония его вручения была отложена.
"Если Вы сочтете возможным поддержать нашу инициативу и в этом году в торжественной обстановке вручить нам это знамя, для нас, конечно, безусловно, это очень важная церемония, которая все-таки подтверждает, что Федеральная таможенная служба наряду с другими ФОИВами является важной, знаковой в укреплении экономической безопасности нашей страны", - обратился Пикалев к президенту.
"Обязательно сделаем это, конечно", - пообещал Путин.
Президент в июле 2019 года официально утвердил знамя Федеральной таможенной службы. Знамя состоит из двустороннего полотнища, древка, навершия, скобы, подтока и знаменных гвоздей. В комплект со знаменем могут также входить знаменные ленты, шнуры с кистями, панталер и знаменный чехол.
В этом году ФТС празднует 35-летний юбилей со дня образования современных таможенных органов.
 
Владимир ПутинФТСФТС России
 
 
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