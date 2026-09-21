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Мирзиеев в разговоре с Путиным отметил высокую явку на выборах в Госдуму
Мирзиеев в разговоре с Путиным отметил высокую явку на выборах в Госдуму - 21.09.2026, ПРАЙМ
Мирзиеев в разговоре с Путиным отметил высокую явку на выборах в Госдуму
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным отметил, что высокая явка и результаты голосования на выборах в... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T15:47+0300
2026-09-21T15:47+0300
2026-09-21T15:54+0300
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общество
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным отметил, что высокая явка и результаты голосования на выборах в Госдуму подтвердили поддержку курса президента РФ, сообщили в пресс-службе Кремля."Отмечено, что высокая явка и результаты голосования подтвердили безусловную поддержку гражданами России реализуемого президентом России курса на динамичное социально-экономическое развитие страны и защиту национальных интересов", - говорится в сообщении.Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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РОССИЯ, Владимир Путин, УЗБЕКИСТАН, Общество , Шавкат Мирзиеев, Госдума
Мирзиеев в разговоре с Путиным отметил высокую явку на выборах в Госдуму
Президент Узбекистана Мирзиеев заявил о поддержке курса президента России