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Названы популярные среди работодателей профессии - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Названы популярные среди работодателей профессии
Названы популярные среди работодателей профессии - 21.09.2026, ПРАЙМ
Названы популярные среди работодателей профессии
Работодатели чаще всего стали искать менеджеров, консультантов по стратегии, маляров, штукатуров и отделочников, следует из результатов анализа hh.ru, который... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T06:15+0300
2026-09-21T06:26+0300
общество
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Работодатели чаще всего стали искать менеджеров, консультантов по стратегии, маляров, штукатуров и отделочников, следует из результатов анализа hh.ru, который есть в распоряжении РИА Новости. "С августа 2025 по август 2026 работодатели заметно чаще стали искать специалистов сразу в нескольких рабочих и управленческих профессиях. Сильнее всего выросло число вакансий для менеджеров и консультантов по стратегии, а также для строителей - маляров, штукатуров и отделочников", - говорится в сообщении. Уточняется, что число вакансий для менеджеров и консультантов по стратегии выросло на 175% - с нескольких десятков до более двух сотен. Кроме того, для маляров, штукатуров и отделочников спрос увеличился на 118% - с трех тысяч до 6,6 тысячи вакансий. Согласно данным исследования, на 57% выросло число вакансий для электромонтажников, электромонтеров и техников-электриков - с 11,9 тысячи до 18,7 тысячи. Для машинистов рост составил 56% - с 13,2 тысячи до 20,5 тысячи вакансий. В десятку профессий с наиболее заметным ростом по количеству вакансий также вошли автослесари и автомеханики, водители и экспедиторы, монтажники, руководители филиалов, продавцы-консультанты и продавцы-кассиры. Анализ вакансий был проведен hh.ru с августа 2025 года по август 2026 года.
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96
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
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1
5
4.7
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общество
Общество
06:15 21.09.2026 (обновлено: 06:26 21.09.2026)
 
Названы популярные среди работодателей профессии

Hh.ru: работодатели чаще стали искать менеджеров, консультантов по стратегии и штукатуров

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Работодатели чаще всего стали искать менеджеров, консультантов по стратегии, маляров, штукатуров и отделочников, следует из результатов анализа hh.ru, который есть в распоряжении РИА Новости.
"С августа 2025 по август 2026 работодатели заметно чаще стали искать специалистов сразу в нескольких рабочих и управленческих профессиях. Сильнее всего выросло число вакансий для менеджеров и консультантов по стратегии, а также для строителей - маляров, штукатуров и отделочников", - говорится в сообщении.
Уточняется, что число вакансий для менеджеров и консультантов по стратегии выросло на 175% - с нескольких десятков до более двух сотен. Кроме того, для маляров, штукатуров и отделочников спрос увеличился на 118% - с трех тысяч до 6,6 тысячи вакансий.
Согласно данным исследования, на 57% выросло число вакансий для электромонтажников, электромонтеров и техников-электриков - с 11,9 тысячи до 18,7 тысячи. Для машинистов рост составил 56% - с 13,2 тысячи до 20,5 тысячи вакансий.
В десятку профессий с наиболее заметным ростом по количеству вакансий также вошли автослесари и автомеханики, водители и экспедиторы, монтажники, руководители филиалов, продавцы-консультанты и продавцы-кассиры.
Анализ вакансий был проведен hh.ru с августа 2025 года по август 2026 года.
 
Общество
 
 
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