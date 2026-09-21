https://1prime.ru/20260921/rabotodateli-873491987.html

Названы популярные среди работодателей профессии

Названы популярные среди работодателей профессии - 21.09.2026, ПРАЙМ

Названы популярные среди работодателей профессии

Работодатели чаще всего стали искать менеджеров, консультантов по стратегии, маляров, штукатуров и отделочников, следует из результатов анализа hh.ru, который... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T06:15+0300

2026-09-21T06:15+0300

2026-09-21T06:26+0300

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873491987.jpg?1789961189

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Работодатели чаще всего стали искать менеджеров, консультантов по стратегии, маляров, штукатуров и отделочников, следует из результатов анализа hh.ru, который есть в распоряжении РИА Новости. "С августа 2025 по август 2026 работодатели заметно чаще стали искать специалистов сразу в нескольких рабочих и управленческих профессиях. Сильнее всего выросло число вакансий для менеджеров и консультантов по стратегии, а также для строителей - маляров, штукатуров и отделочников", - говорится в сообщении. Уточняется, что число вакансий для менеджеров и консультантов по стратегии выросло на 175% - с нескольких десятков до более двух сотен. Кроме того, для маляров, штукатуров и отделочников спрос увеличился на 118% - с трех тысяч до 6,6 тысячи вакансий. Согласно данным исследования, на 57% выросло число вакансий для электромонтажников, электромонтеров и техников-электриков - с 11,9 тысячи до 18,7 тысячи. Для машинистов рост составил 56% - с 13,2 тысячи до 20,5 тысячи вакансий. В десятку профессий с наиболее заметным ростом по количеству вакансий также вошли автослесари и автомеханики, водители и экспедиторы, монтажники, руководители филиалов, продавцы-консультанты и продавцы-кассиры. Анализ вакансий был проведен hh.ru с августа 2025 года по август 2026 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество