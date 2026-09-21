https://1prime.ru/20260921/rabotodateli-873491987.html
Названы популярные среди работодателей профессии
Названы популярные среди работодателей профессии - 21.09.2026, ПРАЙМ
Названы популярные среди работодателей профессии
Работодатели чаще всего стали искать менеджеров, консультантов по стратегии, маляров, штукатуров и отделочников, следует из результатов анализа hh.ru, который... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T06:15+0300
2026-09-21T06:15+0300
2026-09-21T06:26+0300
общество
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Работодатели чаще всего стали искать менеджеров, консультантов по стратегии, маляров, штукатуров и отделочников, следует из результатов анализа hh.ru, который есть в распоряжении РИА Новости. "С августа 2025 по август 2026 работодатели заметно чаще стали искать специалистов сразу в нескольких рабочих и управленческих профессиях. Сильнее всего выросло число вакансий для менеджеров и консультантов по стратегии, а также для строителей - маляров, штукатуров и отделочников", - говорится в сообщении. Уточняется, что число вакансий для менеджеров и консультантов по стратегии выросло на 175% - с нескольких десятков до более двух сотен. Кроме того, для маляров, штукатуров и отделочников спрос увеличился на 118% - с трех тысяч до 6,6 тысячи вакансий. Согласно данным исследования, на 57% выросло число вакансий для электромонтажников, электромонтеров и техников-электриков - с 11,9 тысячи до 18,7 тысячи. Для машинистов рост составил 56% - с 13,2 тысячи до 20,5 тысячи вакансий. В десятку профессий с наиболее заметным ростом по количеству вакансий также вошли автослесари и автомеханики, водители и экспедиторы, монтажники, руководители филиалов, продавцы-консультанты и продавцы-кассиры. Анализ вакансий был проведен hh.ru с августа 2025 года по август 2026 года.
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общество
Названы популярные среди работодателей профессии
Hh.ru: работодатели чаще стали искать менеджеров, консультантов по стратегии и штукатуров
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Работодатели чаще всего стали искать менеджеров, консультантов по стратегии, маляров, штукатуров и отделочников, следует из результатов анализа hh.ru, который есть в распоряжении РИА Новости.
"С августа 2025 по август 2026 работодатели заметно чаще стали искать специалистов сразу в нескольких рабочих и управленческих профессиях. Сильнее всего выросло число вакансий для менеджеров и консультантов по стратегии, а также для строителей - маляров, штукатуров и отделочников", - говорится в сообщении.
Уточняется, что число вакансий для менеджеров и консультантов по стратегии выросло на 175% - с нескольких десятков до более двух сотен. Кроме того, для маляров, штукатуров и отделочников спрос увеличился на 118% - с трех тысяч до 6,6 тысячи вакансий.
Согласно данным исследования, на 57% выросло число вакансий для электромонтажников, электромонтеров и техников-электриков - с 11,9 тысячи до 18,7 тысячи. Для машинистов рост составил 56% - с 13,2 тысячи до 20,5 тысячи вакансий.
В десятку профессий с наиболее заметным ростом по количеству вакансий также вошли автослесари и автомеханики, водители и экспедиторы, монтажники, руководители филиалов, продавцы-консультанты и продавцы-кассиры.
Анализ вакансий был проведен hh.ru с августа 2025 года по август 2026 года.