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Президент Таджикистана открыл металлургический завод в Согдийской области - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Президент Таджикистана открыл металлургический завод в Согдийской области
Президент Таджикистана открыл металлургический завод в Согдийской области - 21.09.2026, ПРАЙМ
Президент Таджикистана открыл металлургический завод в Согдийской области
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе рабочей поездки в Согдийскую область ввел в эксплуатацию вторую очередь металлургического предприятия в городе... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T14:13+0300
2026-09-21T14:57+0300
промышленность
мировая экономика
таджикистан
китай
эмомали рахмон
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе рабочей поездки в Согдийскую область ввел в эксплуатацию вторую очередь металлургического предприятия в городе Истиклол, на заводе планируется перерабатывать до 100 килограммов чистого золота, сообщает пресс-служба главы государства.Отмечается, что предприятие было построено совместно с Китаем. Здесь будут выпускать четыре вида продукции - рафинированный свинец, медный штейн, серебро и золото."Президент Республики Таджикистан... в продолжение рабочей поездки в городе Истиклол ввел в эксплуатацию вторую очередь металлургического предприятия ООО "Таджикско-Китайская горная компания". После ввода в эксплуатацию второй очереди предприятие будет обладать производственной мощностью 30 тысяч тонн рафинированного свинца, 1000 тонн медного штейна, 40 тонн чистого серебра и 100 килограммов чистого золота в год", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что сырье для переработки предприятие будет получать с месторождения Зарнисор, где сосредоточены значительные запасы полезных ископаемых.По данным пресс-службы, в рамках той же поездки Рахмон открыл также линию питьевой воды, рассчитанную на 19 тысяч жителей.
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промышленность, мировая экономика, таджикистан, китай, эмомали рахмон
Промышленность, Мировая экономика, ТАДЖИКИСТАН, КИТАЙ, Эмомали Рахмон
14:13 21.09.2026 (обновлено: 14:57 21.09.2026)
 
Президент Таджикистана открыл металлургический завод в Согдийской области

Президент Таджикистана Рахмон ввел в строй металлургический завод в Согдийской области

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе рабочей поездки в Согдийскую область ввел в эксплуатацию вторую очередь металлургического предприятия в городе Истиклол, на заводе планируется перерабатывать до 100 килограммов чистого золота, сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что предприятие было построено совместно с Китаем. Здесь будут выпускать четыре вида продукции - рафинированный свинец, медный штейн, серебро и золото.
"Президент Республики Таджикистан... в продолжение рабочей поездки в городе Истиклол ввел в эксплуатацию вторую очередь металлургического предприятия ООО "Таджикско-Китайская горная компания". После ввода в эксплуатацию второй очереди предприятие будет обладать производственной мощностью 30 тысяч тонн рафинированного свинца, 1000 тонн медного штейна, 40 тонн чистого серебра и 100 килограммов чистого золота в год", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что сырье для переработки предприятие будет получать с месторождения Зарнисор, где сосредоточены значительные запасы полезных ископаемых.
По данным пресс-службы, в рамках той же поездки Рахмон открыл также линию питьевой воды, рассчитанную на 19 тысяч жителей.
 
ПромышленностьМировая экономикаТАДЖИКИСТАНКИТАЙЭмомали Рахмон
 
 
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