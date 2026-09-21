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Рахмон дал старт работе восстановленного комбината по обогащению руды - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Рахмон дал старт работе восстановленного комбината по обогащению руды
Рахмон дал старт работе восстановленного комбината по обогащению руды - 21.09.2026, ПРАЙМ
Рахмон дал старт работе восстановленного комбината по обогащению руды
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон дал старт работе восстановленного крупного комбината по обогащению руды "Адрасмон" в Согдийской области, на севере страны, | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T15:38+0300
2026-09-21T15:38+0300
промышленность
таджикистан
швеция
финляндия
эмомали рахмон
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ДУШАНБЕ, 21 сен – ПРАЙМ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон дал старт работе восстановленного крупного комбината по обогащению руды "Адрасмон" в Согдийской области, на севере страны, сообщает пресс-служба таджикского лидера. Отмечается, что Адрасмонский горно-обогатительный комбинат относится к числу предприятий с многолетней историей. Прекращение финансирования и остановка деятельности рудников с 2013 года оказали серьезное влияние на производственную инфраструктуру. Правительство приняло меры для возобновления деятельности этого крупного промышленного предприятия. "Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон официально дал старт производственной деятельности крупного промышленного предприятия по обогащению руды "Адрасмон" в городе Гулистоне… годовая мощность по добыче свинцово-серебряной руды составляет 2 миллиона тонн, а согласно проектным показателям предусматривается производство из нее до 200 тонн серебра и 20 тысяч тонн свинца", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента. Отмечается, что за полтора года "вблизи месторождения предприятие по обогащению руды было полностью заново построено и оснащено современным оборудованием известных компаний Швеции, Финляндии и Китая". В сообщении сказано, что в настоящее время на предприятии функционируют три дробильных цеха, мельничный цех, флотационное отделение, оборудование по уплотнению и промышленные фильтр-прессы, а все основные этапы переработки руды организованы с использованием современных технологий. "Работы по наладке и вводу оборудования в эксплуатацию завершены, начато производство первой пробной продукции – свинцово-серебряного концентрата", - уточняет пресс-служба. Восстановлена также инфраструктуры предприятия: отремонтированы и модернизированы общежития, санаторий, гостиничные комплексы, административные здания и другие объекты, связанные с предприятием.
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промышленность, таджикистан, швеция, финляндия, эмомали рахмон
Промышленность, ТАДЖИКИСТАН, ШВЕЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, Эмомали Рахмон
15:38 21.09.2026
 
Рахмон дал старт работе восстановленного комбината по обогащению руды

Президент Таджикистана Рахмон дал старт работе комбината по обогащению руды "Адрасмон"

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ДУШАНБЕ, 21 сен – ПРАЙМ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон дал старт работе восстановленного крупного комбината по обогащению руды "Адрасмон" в Согдийской области, на севере страны, сообщает пресс-служба таджикского лидера.
Отмечается, что Адрасмонский горно-обогатительный комбинат относится к числу предприятий с многолетней историей. Прекращение финансирования и остановка деятельности рудников с 2013 года оказали серьезное влияние на производственную инфраструктуру. Правительство приняло меры для возобновления деятельности этого крупного промышленного предприятия.
"Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон официально дал старт производственной деятельности крупного промышленного предприятия по обогащению руды "Адрасмон" в городе Гулистоне… годовая мощность по добыче свинцово-серебряной руды составляет 2 миллиона тонн, а согласно проектным показателям предусматривается производство из нее до 200 тонн серебра и 20 тысяч тонн свинца", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента.
Отмечается, что за полтора года "вблизи месторождения предприятие по обогащению руды было полностью заново построено и оснащено современным оборудованием известных компаний Швеции, Финляндии и Китая". В сообщении сказано, что в настоящее время на предприятии функционируют три дробильных цеха, мельничный цех, флотационное отделение, оборудование по уплотнению и промышленные фильтр-прессы, а все основные этапы переработки руды организованы с использованием современных технологий.
"Работы по наладке и вводу оборудования в эксплуатацию завершены, начато производство первой пробной продукции – свинцово-серебряного концентрата", - уточняет пресс-служба.
Восстановлена также инфраструктуры предприятия: отремонтированы и модернизированы общежития, санаторий, гостиничные комплексы, административные здания и другие объекты, связанные с предприятием.
 
ПромышленностьТАДЖИКИСТАНШВЕЦИЯФИНЛЯНДИЯЭмомали Рахмон
 
 
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