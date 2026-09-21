https://1prime.ru/20260921/reguljator-873521193.html

Ирландия оштрафовала Google на 403 миллиона евро

Ирландия оштрафовала Google на 403 миллиона евро - 21.09.2026, ПРАЙМ

Ирландия оштрафовала Google на 403 миллиона евро

Ирландский орган по защите данных (Data Protection Commission, DPC) оштрафовал компанию Google на 403 миллиона евро (более 560 миллионов долларов) за... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T16:36+0300

2026-09-21T16:36+0300

2026-09-21T16:44+0300

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ЛОНДОН, 21 сен - ПРАЙМ. Ирландский орган по защите данных (Data Protection Commission, DPC) оштрафовал компанию Google на 403 миллиона евро (более 560 миллионов долларов) за отслеживание геолокации пользователей, следует из сообщения регулятора. "Google нарушил общий регламент ЕС по защите данных, незаконно обрабатывая данные о местоположении, полученные из браузеров и приложений… DPC наложил административные штрафы на общую сумму 403 миллиона евро и обязал Google привести обработку данных в соответствие с требованиями в течение шести месяцев", - говорится в заявлении. Регулятор подчеркивает, что система отслеживания геолокации пользователей Google является непрозрачной и многие пользователи могли не знать, что данные об их местоположении используются при определения их интересов для подбора рекламы. DPC начал расследование 2020 году после, того, как получил жалобы от нескольких европейских организаций по защите прав потребителей на то, как компания Google обрабатывает данные о геолокации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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