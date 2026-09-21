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В Ростовской области ввели режим ЧС из-за схода с рельсов 27 вагонов - 21.09.2026, ПРАЙМ
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В Ростовской области ввели режим ЧС из-за схода с рельсов 27 вагонов
В Ростовской области ввели режим ЧС из-за схода с рельсов 27 вагонов - 21.09.2026, ПРАЙМ
В Ростовской области ввели режим ЧС из-за схода с рельсов 27 вагонов
Режим ЧС ввели в связи с происшествием на железной дороге в Ростовской области, где сошли с рельсов 27 вагонов, сообщает ГУМЧС России по региону. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T13:58+0300
2026-09-21T14:02+0300
россия
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - ПРАЙМ. Режим ЧС ввели в связи с происшествием на железной дороге в Ростовской области, где сошли с рельсов 27 вагонов, сообщает ГУМЧС России по региону. По уточненной информации ведомства, в Орловском районе в семи километрах от станции Ельмут с железнодорожного полотна сошли 27 вагонов, 25 из них опрокинулись. Никто не пострадал. "Постановлением администрации Орловского района от 20.09.2026 № 464 введен режим ЧС", - говорится в сообщении. Маневровым поездом отбуксированы 43 неповрежденных вагона на станцию "Двойная". Продолжаются аварийно-восстановительные работы. Ранее СКЖД сообщала, что 20 сентября на перегоне Двойная - Ельмут произошел сход вагонов грузового поезда. Движение на участке Куберле - Сальск остановлено.
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россия, ростовская область
РОССИЯ, Ростовская область, Происшествия
13:58 21.09.2026 (обновлено: 14:02 21.09.2026)
 
В Ростовской области ввели режим ЧС из-за схода с рельсов 27 вагонов

В Ростовской области ввели режим ЧС из-за схода 27 вагонов с рельсов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - ПРАЙМ. Режим ЧС ввели в связи с происшествием на железной дороге в Ростовской области, где сошли с рельсов 27 вагонов, сообщает ГУМЧС России по региону.
По уточненной информации ведомства, в Орловском районе в семи километрах от станции Ельмут с железнодорожного полотна сошли 27 вагонов, 25 из них опрокинулись. Никто не пострадал.
"Постановлением администрации Орловского района от 20.09.2026 № 464 введен режим ЧС", - говорится в сообщении.
Маневровым поездом отбуксированы 43 неповрежденных вагона на станцию "Двойная". Продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Ранее СКЖД сообщала, что 20 сентября на перегоне Двойная - Ельмут произошел сход вагонов грузового поезда. Движение на участке Куберле - Сальск остановлено.
 
ПроисшествияРОССИЯРостовская область
 
 
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