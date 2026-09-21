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Росавиация назвала жесткую посадку Ми-8 в Красноярском крае аварией - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Росавиация назвала жесткую посадку Ми-8 в Красноярском крае аварией
Росавиация назвала жесткую посадку Ми-8 в Красноярском крае аварией - 21.09.2026, ПРАЙМ
Росавиация назвала жесткую посадку Ми-8 в Красноярском крае аварией
Росавиация классифицировала жесткую посадку вертолета Ми-8 в Красноярском крае как аварию, сообщило ведомство. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T10:16+0300
2026-09-21T10:16+0300
бизнес
красноярский край
красноярск
росавиация
межгосударственный авиационный комитет
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Росавиация классифицировала жесткую посадку вертолета Ми-8 в Красноярском крае как аварию, сообщило ведомство. Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала, что в воскресенье около 23.00 местного времени вертолет Ми-8, эксплуатируемый авиакомпанией "КрасАвиа", совершил жесткую посадку в поселке Суломай Эвенкийского муниципального района при выполнении санитарного рейса по маршруту Байкит - Суломай. "Росавиация классифицировала произошедшее событие как аварию", - говорится в сообщении. Расследование происшествия будет вести Межгосударственный авиационный комитет с участием Красноярского межгосударственного территориального управления Росавиации. "Ключевая цель расследования — установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем", - добавили в Росавиации. В авиакомпании "КрасАвиа" в понедельник сообщили РИА Новости, что при происшествии пострадали бортпроводник и фельдшер. Их доставили в Красноярск и госпитализировали. Всего на борту было 4 человека, остальные от госпитализации отказались.
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бизнес, красноярский край, красноярск, росавиация, межгосударственный авиационный комитет
Бизнес, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Красноярск, Росавиация, Межгосударственный авиационный комитет
10:16 21.09.2026
 
Росавиация назвала жесткую посадку Ми-8 в Красноярском крае аварией

Росавиация назвала жесткую посадку Ми-8 в Красноярском крае аварией

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Росавиация классифицировала жесткую посадку вертолета Ми-8 в Красноярском крае как аварию, сообщило ведомство.
Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала, что в воскресенье около 23.00 местного времени вертолет Ми-8, эксплуатируемый авиакомпанией "КрасАвиа", совершил жесткую посадку в поселке Суломай Эвенкийского муниципального района при выполнении санитарного рейса по маршруту Байкит - Суломай.
"Росавиация классифицировала произошедшее событие как аварию", - говорится в сообщении.
Расследование происшествия будет вести Межгосударственный авиационный комитет с участием Красноярского межгосударственного территориального управления Росавиации.
"Ключевая цель расследования — установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем", - добавили в Росавиации.
В авиакомпании "КрасАвиа" в понедельник сообщили РИА Новости, что при происшествии пострадали бортпроводник и фельдшер. Их доставили в Красноярск и госпитализировали. Всего на борту было 4 человека, остальные от госпитализации отказались.
 
БизнесКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙКрасноярскРосавиацияМежгосударственный авиационный комитет
 
 
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