https://1prime.ru/20260921/rosgeologija-873524741.html

Локализация оборудования для наземной сейсморазведки достигла 90%

Локализация оборудования для наземной сейсморазведки достигла 90% - 21.09.2026, ПРАЙМ

Локализация оборудования для наземной сейсморазведки достигла 90%

Уровень локализации оборудования для наземной сейсморазведки в России достигает 90%, при этом для работ на шельфе еще предстоит реализовать целый комплекс... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T17:58+0300

2026-09-21T17:58+0300

2026-09-21T18:15+0300

технологии

россия

росгеология

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Уровень локализации оборудования для наземной сейсморазведки в России достигает 90%, при этом для работ на шельфе еще предстоит реализовать целый комплекс задач, заявил директор Центра по развитию импортозамещения "Росгеологии" Виталий Валковый. В рамках дорожной карты по развитию оборудования для ТЭК по геологоразведке "Росгеология" определена одним из основных якорных заказчиков. По словам Валкового, для проведения геологоразведочных работ на суше компания имеет полностью сформированную линейку отечественного оборудования - сейсмические виброисточники, сейсмоприемники, регистрирующие комплексы, отечественный сейсмокабель, автономные цифровые станции, а также современные технологии поиска пропущенных залежей. "Все это уже успешно испытано, применяется в производственной деятельности "Росгеологии" и внесено в реестр отечественной продукции. Как следствие - уровень локализации оборудования для наземной сейсморазведки сегодня достигает 90%. Это весомый результат", - сказал он на заседании Координационного совета по межотраслевому оборудованию и оборудованию для ТЭК, его слова приводятся в релизе. "В части оборудования и технологий для работ на шельфе нам еще предстоит реализовать целый комплекс стратегических задач, и конкретные шаги для движения в этом направлении уже намечены", - добавил Валковый.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, росгеология