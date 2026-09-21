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Роспотребнадзор разработал тест для выявления устойчивости к метициллину - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Роспотребнадзор разработал тест для выявления устойчивости к метициллину
Роспотребнадзор разработал тест для выявления устойчивости к метициллину - 21.09.2026, ПРАЙМ
Роспотребнадзор разработал тест для выявления устойчивости к метициллину
Специалисты Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали инновационный тест для выявления гена устойчивости к антибиотику пенициллинового ряда - метициллину, | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T03:05+0300
2026-09-21T03:43+0300
здоровье
общество
роспотребнадзор
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Специалисты Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали инновационный тест для выявления гена устойчивости к антибиотику пенициллинового ряда - метициллину, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "Ученые ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали набор реагентов для выявления ДНК mecА (ген устойчивости к метициллину) методом ПЦР", - говорится в сообщении. Уточняется, что несвоевременное выявление устойчивости к данной группе антибиотиков может быть критично при лечении пациента. Набор реагентов предназначен для выявления гена в спинномозговой жидкости у лиц с подозрением на заболевания, вызванные метициллин-резистентными бактериями. "Тест-система является первым в мире зарегистрированным медицинским изделием для in vitro диагностики (вне живого организма – ред.), созданным на основе применения технологии CRISPR/Cas для определения антибиотикорезистентности", - отметили в Роспотребнадзоре. При этом главным преимуществом платформы является высокая чувствительность, что критически важно для диагностики инфекций на ранних стадиях, контроля вирусной нагрузки или выявления редких онкологических мутаций, добавили в ведомстве.
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здоровье, общество , роспотребнадзор
Здоровье, Общество , Роспотребнадзор
03:05 21.09.2026 (обновлено: 03:43 21.09.2026)
 
Роспотребнадзор разработал тест для выявления устойчивости к метициллину

Роспотребнадзор разработал тест на выявление гена устойчивости к антибиотику метициллину

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Специалисты Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали инновационный тест для выявления гена устойчивости к антибиотику пенициллинового ряда - метициллину, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Ученые ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали набор реагентов для выявления ДНК mecА (ген устойчивости к метициллину) методом ПЦР", - говорится в сообщении.
Уточняется, что несвоевременное выявление устойчивости к данной группе антибиотиков может быть критично при лечении пациента. Набор реагентов предназначен для выявления гена в спинномозговой жидкости у лиц с подозрением на заболевания, вызванные метициллин-резистентными бактериями.
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7 сентября, 02:52
"Тест-система является первым в мире зарегистрированным медицинским изделием для in vitro диагностики (вне живого организма – ред.), созданным на основе применения технологии CRISPR/Cas для определения антибиотикорезистентности", - отметили в Роспотребнадзоре.
При этом главным преимуществом платформы является высокая чувствительность, что критически важно для диагностики инфекций на ранних стадиях, контроля вирусной нагрузки или выявления редких онкологических мутаций, добавили в ведомстве.
 
ЗдоровьеОбществоРоспотребнадзор
 
 
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