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Россия планирует обсудить запуск прямых авиарейсов с Барбадосом

Россия планирует обсудить запуск прямых авиарейсов с Барбадосом - 21.09.2026, ПРАЙМ

Россия планирует обсудить запуск прямых авиарейсов с Барбадосом

Россия планирует обсудить запуск прямых авиарейсов с Барбадосом, вопрос о запуске прямых рейсов с Гайаной проходит процедуру согласования в правительстве... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T00:42+0300

2026-09-21T00:42+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Россия планирует обсудить запуск прямых авиарейсов с Барбадосом, вопрос о запуске прямых рейсов с Гайаной проходит процедуру согласования в правительстве страны, сообщил посол РФ в Барбадосе, а также в Гайане, Гренаде, Республике Сент-Винсент и Гренадины и в Республике Тринидад и Тобаго Андрей Прицепов. "В рамках встречи будет обсуждаться возможность прямого авиасообщения между Россией и Барбадосом", - сообщил посол "Известиям". Кроме того, по словам посла, вопрос о запуске прямых рейсов с Гайаной проходит процедуру согласования в правительстве страны. "В настоящее время проект соглашения о прямых авиасообщениях с Гайаной (соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Кооперативной Республики Гайана о воздушном сообщении) проходит процедуру согласования в правительстве страны. Это, как правило, занимает определенное время. Мы пока что воздерживаемся от прогнозирования точных сроков подписания этого соглашения, но держим вопрос на контроле", - рассказал Прицепов. Посол также сообщил, что в рамках беседы с генеральным директором Управления гражданской авиации Гайаны Эгбертом Филдом стороны согласились, что скорейшее установление прямого авиасообщения соответствует интересам обеих стран.

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