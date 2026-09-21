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Россия планирует обсудить запуск прямых авиарейсов с Барбадосом - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Россия планирует обсудить запуск прямых авиарейсов с Барбадосом
Россия планирует обсудить запуск прямых авиарейсов с Барбадосом - 21.09.2026, ПРАЙМ
Россия планирует обсудить запуск прямых авиарейсов с Барбадосом
Россия планирует обсудить запуск прямых авиарейсов с Барбадосом, вопрос о запуске прямых рейсов с Гайаной проходит процедуру согласования в правительстве... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T00:42+0300
2026-09-21T00:42+0300
бизнес
россия
гайана
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Россия планирует обсудить запуск прямых авиарейсов с Барбадосом, вопрос о запуске прямых рейсов с Гайаной проходит процедуру согласования в правительстве страны, сообщил посол РФ в Барбадосе, а также в Гайане, Гренаде, Республике Сент-Винсент и Гренадины и в Республике Тринидад и Тобаго Андрей Прицепов. "В рамках встречи будет обсуждаться возможность прямого авиасообщения между Россией и Барбадосом", - сообщил посол "Известиям". Кроме того, по словам посла, вопрос о запуске прямых рейсов с Гайаной проходит процедуру согласования в правительстве страны. "В настоящее время проект соглашения о прямых авиасообщениях с Гайаной (соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Кооперативной Республики Гайана о воздушном сообщении) проходит процедуру согласования в правительстве страны. Это, как правило, занимает определенное время. Мы пока что воздерживаемся от прогнозирования точных сроков подписания этого соглашения, но держим вопрос на контроле", - рассказал Прицепов. Посол также сообщил, что в рамках беседы с генеральным директором Управления гражданской авиации Гайаны Эгбертом Филдом стороны согласились, что скорейшее установление прямого авиасообщения соответствует интересам обеих стран.
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бизнес, россия, гайана
Бизнес, РОССИЯ, ГАЙАНА
00:42 21.09.2026
 
Россия планирует обсудить запуск прямых авиарейсов с Барбадосом

Посол Прицепов: Россия планирует обсудить запуск прямых авиарейсов с Барбадосом

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Россия планирует обсудить запуск прямых авиарейсов с Барбадосом, вопрос о запуске прямых рейсов с Гайаной проходит процедуру согласования в правительстве страны, сообщил посол РФ в Барбадосе, а также в Гайане, Гренаде, Республике Сент-Винсент и Гренадины и в Республике Тринидад и Тобаго Андрей Прицепов.
"В рамках встречи будет обсуждаться возможность прямого авиасообщения между Россией и Барбадосом", - сообщил посол "Известиям".
Кроме того, по словам посла, вопрос о запуске прямых рейсов с Гайаной проходит процедуру согласования в правительстве страны.
"В настоящее время проект соглашения о прямых авиасообщениях с Гайаной (соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Кооперативной Республики Гайана о воздушном сообщении) проходит процедуру согласования в правительстве страны. Это, как правило, занимает определенное время. Мы пока что воздерживаемся от прогнозирования точных сроков подписания этого соглашения, но держим вопрос на контроле", - рассказал Прицепов.
Посол также сообщил, что в рамках беседы с генеральным директором Управления гражданской авиации Гайаны Эгбертом Филдом стороны согласились, что скорейшее установление прямого авиасообщения соответствует интересам обеих стран.
 
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