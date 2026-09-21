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Россия в августе сократила импорт грузинского вина на 20%

Россия в августе сократила импорт грузинского вина на 20% - 21.09.2026, ПРАЙМ

Россия в августе сократила импорт грузинского вина на 20%

Россия в августе сократила импорт грузинского вина более чем на 20% по сравнению с предшествовавшим месяцем - поставки опустились до 14,3 миллиона долларов,... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T10:56+0300

2026-09-21T10:56+0300

2026-09-21T10:56+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Россия в августе сократила импорт грузинского вина более чем на 20% по сравнению с предшествовавшим месяцем - поставки опустились до 14,3 миллиона долларов, следует из данных грузинской таможни, которые проанализировало РИА Новости. Наиболее заметными поставки в текущем году были в июле: месяцем ранее ведомство фиксировало рекордный с октября экспорт вина в Россию, его объемы достигали 18 миллионов долларов. Россия при этом сохранила за собой статус крупнейшего импортера грузинского вина. Кроме нее, в тройку вошли также Польша (912,8 тысячи долларов) и Латвия (706,1 тысячи).

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россия, бизнес, польша, латвия