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Россия в августе сократила импорт грузинского вина на 20%
Россия в августе сократила импорт грузинского вина на 20% - 21.09.2026, ПРАЙМ
Россия в августе сократила импорт грузинского вина на 20%
Россия в августе сократила импорт грузинского вина более чем на 20% по сравнению с предшествовавшим месяцем - поставки опустились до 14,3 миллиона долларов,... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T10:56+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Россия в августе сократила импорт грузинского вина более чем на 20% по сравнению с предшествовавшим месяцем - поставки опустились до 14,3 миллиона долларов, следует из данных грузинской таможни, которые проанализировало РИА Новости.
Наиболее заметными поставки в текущем году были в июле: месяцем ранее ведомство фиксировало рекордный с октября экспорт вина в Россию, его объемы достигали 18 миллионов долларов.
Россия при этом сохранила за собой статус крупнейшего импортера грузинского вина. Кроме нее, в тройку вошли также Польша (912,8 тысячи долларов) и Латвия (706,1 тысячи).
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россия, бизнес, польша, латвия
РОССИЯ, Бизнес, ПОЛЬША, ЛАТВИЯ
Россия в августе сократила импорт грузинского вина на 20%
Россия в августе сократила импорт грузинского вина более чем на 20%
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Россия в августе сократила импорт грузинского вина более чем на 20% по сравнению с предшествовавшим месяцем - поставки опустились до 14,3 миллиона долларов, следует из данных грузинской таможни, которые проанализировало РИА Новости.
Наиболее заметными поставки в текущем году были в июле: месяцем ранее ведомство фиксировало рекордный с октября экспорт вина в Россию, его объемы достигали 18 миллионов долларов.
Россия при этом сохранила за собой статус крупнейшего импортера грузинского вина. Кроме нее, в тройку вошли также Польша (912,8 тысячи долларов) и Латвия (706,1 тысячи).