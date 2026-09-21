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Россия в августе втрое сократила импорт яблок из Грузии

Россия в августе втрое сократила импорт яблок из Грузии - 21.09.2026, ПРАЙМ

Россия в августе втрое сократила импорт яблок из Грузии

Россия в августе втрое в месячном выражении сократила импорт грузинских яблок - поставки опустились до 115,2 тысячи долларов, следует из данных грузинской... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T11:14+0300

2026-09-21T11:14+0300

2026-09-21T11:14+0300

россия

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Россия в августе втрое в месячном выражении сократила импорт грузинских яблок - поставки опустились до 115,2 тысячи долларов, следует из данных грузинской таможни, которые проанализировало РИА Новости. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ведомство зафиксировало положительную динамику - к августу 2025 года рост составил почти 18%. В конце лета Грузия поставляла яблоки всего в две страны. Кроме России, небольшой объем также закупила Армения - на 8,8 тысячи долларов.

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