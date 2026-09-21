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Россия в августе втрое сократила импорт яблок из Грузии
Россия в августе втрое сократила импорт яблок из Грузии - 21.09.2026, ПРАЙМ
Россия в августе втрое сократила импорт яблок из Грузии
Россия в августе втрое в месячном выражении сократила импорт грузинских яблок - поставки опустились до 115,2 тысячи долларов, следует из данных грузинской... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T11:14+0300
2026-09-21T11:14+0300
2026-09-21T11:14+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Россия в августе втрое в месячном выражении сократила импорт грузинских яблок - поставки опустились до 115,2 тысячи долларов, следует из данных грузинской таможни, которые проанализировало РИА Новости.
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ведомство зафиксировало положительную динамику - к августу 2025 года рост составил почти 18%.
В конце лета Грузия поставляла яблоки всего в две страны. Кроме России, небольшой объем также закупила Армения - на 8,8 тысячи долларов.
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россия, грузия, армения
Россия в августе втрое сократила импорт яблок из Грузии
Россия в августе втрое сократила импорт яблок из Грузии
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Россия в августе втрое в месячном выражении сократила импорт грузинских яблок - поставки опустились до 115,2 тысячи долларов, следует из данных грузинской таможни, которые проанализировало РИА Новости.
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ведомство зафиксировало положительную динамику - к августу 2025 года рост составил почти 18%.
В конце лета Грузия поставляла яблоки всего в две страны. Кроме России, небольшой объем также закупила Армения - на 8,8 тысячи долларов.