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Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците капецитабина

Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците капецитабина - 21.09.2026, ПРАЙМ

Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците капецитабина

Дефицита капецитабина в России не отмечается, в аптеках и медорганизациях есть свыше 77,7 тысяч упаковок препарата, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T12:24+0300

2026-09-21T12:24+0300

2026-09-21T12:37+0300

общество

здоровье

росздравнадзор

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Дефицита капецитабина в России не отмечается, в аптеках и медорганизациях есть свыше 77,7 тысяч упаковок препарата, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что онкопациенты в России жалуются на нехватку капецитабина — противоопухолевого препарата для химиотерапии."Дефицита капецитабина в РФ не отмечается. В настоящее время в аптечных и медицинских организациях находится свыше 77,7 тыс. упаковок лекарственного препарата с МНН "Капецитабин", - говорится в сообщении.В Росздравнадзоре добавили, что еще более 230 тысяч упаковок введено в гражданский оборот и находится на складах дистрибьютеров и производителей. Все препараты отечественного производства, что обеспечивает бесперебойные поставки лекарства.Уточняется, что в 2025 году в гражданский оборот было введено более 340 тысяч упаковок препарата с международным непатентованным названием "Капецитабин", за 9 месяцев 2026 года введено уже более 311 тысяч, что составляет более 90% от среднегодового объема.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , здоровье, росздравнадзор