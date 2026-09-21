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Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците капецитабина - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците капецитабина
Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците капецитабина - 21.09.2026, ПРАЙМ
Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците капецитабина
Дефицита капецитабина в России не отмечается, в аптеках и медорганизациях есть свыше 77,7 тысяч упаковок препарата, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T12:24+0300
2026-09-21T12:37+0300
общество
здоровье
росздравнадзор
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Дефицита капецитабина в России не отмечается, в аптеках и медорганизациях есть свыше 77,7 тысяч упаковок препарата, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что онкопациенты в России жалуются на нехватку капецитабина — противоопухолевого препарата для химиотерапии."Дефицита капецитабина в РФ не отмечается. В настоящее время в аптечных и медицинских организациях находится свыше 77,7 тыс. упаковок лекарственного препарата с МНН "Капецитабин", - говорится в сообщении.В Росздравнадзоре добавили, что еще более 230 тысяч упаковок введено в гражданский оборот и находится на складах дистрибьютеров и производителей. Все препараты отечественного производства, что обеспечивает бесперебойные поставки лекарства.Уточняется, что в 2025 году в гражданский оборот было введено более 340 тысяч упаковок препарата с международным непатентованным названием "Капецитабин", за 9 месяцев 2026 года введено уже более 311 тысяч, что составляет более 90% от среднегодового объема.
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общество , здоровье, росздравнадзор
Общество , Здоровье, Росздравнадзор
12:24 21.09.2026 (обновлено: 12:37 21.09.2026)
 
Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците капецитабина

Росздравнадзор: дефицита капецитабина в России не отмечается

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Дефицита капецитабина в России не отмечается, в аптеках и медорганизациях есть свыше 77,7 тысяч упаковок препарата, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что онкопациенты в России жалуются на нехватку капецитабина — противоопухолевого препарата для химиотерапии.
"Дефицита капецитабина в РФ не отмечается. В настоящее время в аптечных и медицинских организациях находится свыше 77,7 тыс. упаковок лекарственного препарата с МНН "Капецитабин", - говорится в сообщении.
В Росздравнадзоре добавили, что еще более 230 тысяч упаковок введено в гражданский оборот и находится на складах дистрибьютеров и производителей. Все препараты отечественного производства, что обеспечивает бесперебойные поставки лекарства.
Уточняется, что в 2025 году в гражданский оборот было введено более 340 тысяч упаковок препарата с международным непатентованным названием "Капецитабин", за 9 месяцев 2026 года введено уже более 311 тысяч, что составляет более 90% от среднегодового объема.
 
ОбществоЗдоровьеРосздравнадзор
 
 
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