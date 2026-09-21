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В России могут создать рейтинг строительных компаний для госзакупок

В России могут создать рейтинг строительных компаний для госзакупок - 21.09.2026, ПРАЙМ

В России могут создать рейтинг строительных компаний для госзакупок

Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минстрой России прорабатывают создание единого рейтинга строительных компаний для участия в госзакупках, сообщил замглавы... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T15:50+0300

2026-09-21T15:50+0300

2026-09-21T15:50+0300

бизнес

недвижимость

фнс россии

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минстрой России прорабатывают создание единого рейтинга строительных компаний для участия в госзакупках, сообщил замглавы ведомства Тимур Шиналиев. "Прорабатывается вопрос создания единого рейтинга строительных компаний на российском рынке с точки зрения того, чтобы обеспечивать участие государственных закупках, как по 44 федеральному закону, так и по 223 федеральному закону", - сказал Шиналиев на Московском финансовом форуме (МФФ). По его словам, предусматривается, что строительные компании будут предоставлять данные о сотрудниках, включая их стаж и специализацию. "Тот блок данных, который сейчас обрабатывает министерство строительства, тот акт правительства предполагает в том числе и предоставление всеми строительными компаниями данных о количестве работников, о стаже этих работников, о специальностях, в которые они вовлечены", - сказал Шиналиев. Московский финансовый форум-2026 проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" 21 сентября. Форум является профессиональной площадкой, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для ее регулирования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, недвижимость, фнс россии