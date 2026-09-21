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В России могут создать рейтинг строительных компаний для госзакупок
В России могут создать рейтинг строительных компаний для госзакупок - 21.09.2026, ПРАЙМ
В России могут создать рейтинг строительных компаний для госзакупок
Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минстрой России прорабатывают создание единого рейтинга строительных компаний для участия в госзакупках, сообщил замглавы... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T15:50+0300
2026-09-21T15:50+0300
2026-09-21T15:50+0300
бизнес
недвижимость
фнс россии
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минстрой России прорабатывают создание единого рейтинга строительных компаний для участия в госзакупках, сообщил замглавы ведомства Тимур Шиналиев.
"Прорабатывается вопрос создания единого рейтинга строительных компаний на российском рынке с точки зрения того, чтобы обеспечивать участие государственных закупках, как по 44 федеральному закону, так и по 223 федеральному закону", - сказал Шиналиев на Московском финансовом форуме (МФФ).
По его словам, предусматривается, что строительные компании будут предоставлять данные о сотрудниках, включая их стаж и специализацию.
"Тот блок данных, который сейчас обрабатывает министерство строительства, тот акт правительства предполагает в том числе и предоставление всеми строительными компаниями данных о количестве работников, о стаже этих работников, о специальностях, в которые они вовлечены", - сказал Шиналиев.
Московский финансовый форум-2026 проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" 21 сентября. Форум является профессиональной площадкой, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для ее регулирования.
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бизнес, недвижимость, фнс россии
Бизнес, Недвижимость, ФНС России
В России могут создать рейтинг строительных компаний для госзакупок
ФНС и Минстрой прорабатывают создание единого рейтинга строительных компаний
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минстрой России прорабатывают создание единого рейтинга строительных компаний для участия в госзакупках, сообщил замглавы ведомства Тимур Шиналиев.
"Прорабатывается вопрос создания единого рейтинга строительных компаний на российском рынке с точки зрения того, чтобы обеспечивать участие государственных закупках, как по 44 федеральному закону, так и по 223 федеральному закону", - сказал Шиналиев на Московском финансовом форуме (МФФ).
По его словам, предусматривается, что строительные компании будут предоставлять данные о сотрудниках, включая их стаж и специализацию.
"Тот блок данных, который сейчас обрабатывает министерство строительства, тот акт правительства предполагает в том числе и предоставление всеми строительными компаниями данных о количестве работников, о стаже этих работников, о специальностях, в которые они вовлечены", - сказал Шиналиев.
Московский финансовый форум-2026 проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" 21 сентября. Форум является профессиональной площадкой, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для ее регулирования.