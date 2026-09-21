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В России началась рассылка налоговых уведомлений
В России началась рассылка налоговых уведомлений - 21.09.2026, ПРАЙМ
В России началась рассылка налоговых уведомлений
В России началась массовая рассылка налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами транспортного и земельного налогов, налога на имущество и НДФЛ, не... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T16:27+0300
2026-09-21T16:27+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. В России началась массовая рассылка налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами транспортного и земельного налогов, налога на имущество и НДФЛ, не удержанного налоговыми агентами, за 2025 год. сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС). "До 10 октября планируется направить 69,9 миллиона таких уведомлений. Из них более 90% – в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика и личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг тем, кто имеет доступ к этим сервисам и зарегистрирован на ЕПГУ. Остальным налогоплательщикам – по почте заказными письмами. Общий объем начислений налогов на имущество во всех уведомлениях составил 452,8 миллиарда рублей (+10% к 2025 году)", – говорится в сообщении ведомства. Как указывается в нем, уведомления адресованы владельцам налогооблагаемого имущества: транспортных средств, земельных участков, объектов недвижимости за период владения в 2025 году. Исключение – уведомления, не превышающие 300 рублей, которые направляются раз в три года. Налоги, указанные в уведомлениях за 2025 год, необходимо оплатить не позднее 1 декабря 2026 года, добавляется в сообщении.
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россия, фнс россии
В России началась рассылка налоговых уведомлений
ФНС начала рассылку уведомлений для уплаты налогов физлицами за 2025 год
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. В России началась массовая рассылка налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами транспортного и земельного налогов, налога на имущество и НДФЛ, не удержанного налоговыми агентами, за 2025 год. сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС).
"До 10 октября планируется направить 69,9 миллиона таких уведомлений. Из них более 90% – в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика и личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг тем, кто имеет доступ к этим сервисам и зарегистрирован на ЕПГУ. Остальным налогоплательщикам – по почте заказными письмами. Общий объем начислений налогов на имущество во всех уведомлениях составил 452,8 миллиарда рублей (+10% к 2025 году)", – говорится в сообщении ведомства.
Как указывается в нем, уведомления адресованы владельцам налогооблагаемого имущества: транспортных средств, земельных участков, объектов недвижимости за период владения в 2025 году. Исключение – уведомления, не превышающие 300 рублей, которые направляются раз в три года.
Налоги, указанные в уведомлениях за 2025 год, необходимо оплатить не позднее 1 декабря 2026 года, добавляется в сообщении.