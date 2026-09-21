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Россияне рассказали, ради чего едут в осенние поездки

Россияне рассказали, ради чего едут в осенние поездки - 21.09.2026, ПРАЙМ

Россияне рассказали, ради чего едут в осенние поездки

Россияне в возрасте от 18 до 24 лет в этом году выбирают осенние поездки ради красивых пейзажей и фотографий, рассказали РИА Новости в "Авито Путешествиях". | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T09:46+0300

2026-09-21T09:46+0300

2026-09-21T09:46+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Россияне в возрасте от 18 до 24 лет в этом году выбирают осенние поездки ради красивых пейзажей и фотографий, рассказали РИА Новости в "Авито Путешествиях". "Предпочтения зависят от возраста. Молодые люди 18-24 лет чаще других выбирают поездки ради красивых видов и осенних кадров", - говорится в исследовании, основанном на опросе 10 тысяч совершеннолетних россиян. По данным сервиса, у путешественников в возрасте до 34 лет популярны гастропутешествия, поездки на фестивали и ярмарки, походы и трекинг. При этом люди 35-44 лет больше других возрастных групп любят природу и загородный отдых. "А после 45 лет растет интерес к санаториям и спа", - добавили в сервисе. Отмечается, что туристы от 55 до 64 лет чаще других хотят открывать для себя новые локации, а старше 65 лет - вдохновляться красотой осени и быть ближе к природе: жить за городом, собирать грибы и ягоды. В сервисе выяснили, что больше половины опрошенных путешественников в этом году хотят отправиться в осеннюю поездку, которая хотя бы частично соответствует идеальному сценарию. При этом почти треть опрошенных готовы для идеального отдыха уехать куда угодно и расстояние от дома для них не имеет значения. "Однако люди старше 65 лет чаще других готовы путешествовать только в пределах своего региона", - добавили аналитики.

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