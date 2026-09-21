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В ВТБ назвали главный инструмент сбережений для россиян в августе

В ВТБ назвали главный инструмент сбережений для россиян в августе - 21.09.2026, ПРАЙМ

В ВТБ назвали главный инструмент сбережений для россиян в августе

Россияне в августе активно перераспределяли средства в пользу накопительных счетов, за месяц объем средств на таких счетах в российских банках вырос на 78... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T12:15+0300

2026-09-21T12:15+0300

2026-09-21T12:17+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Россияне в августе активно перераспределяли средства в пользу накопительных счетов, за месяц объем средств на таких счетах в российских банках вырос на 78 миллиардов рублей, подсчитали в ВТБ. "В августе вкладчики активно перераспределяли средства в пользу накопительных счетов – этот инструмент оказался самым востребованным среди всех сберегательных продуктов на рынке", - говорится в сообщении банка. По прогнозам ВТБ, общерыночный объем средств на накопительных счетах в августе вырос на 78 миллиардов рублей (+0,7%) и превысил 10,7 триллиона рублей. С начала года прирост составил почти 1,5 триллиона рублей (16%). "Мы видим, что сберегательное поведение россиян становится более осознанным: они все реже держат свободные деньги на текущем счете без дохода и все чаще распределяют их между накопительным счетом и вкладом в зависимости от горизонта планирования. Люди хотят одновременно и зафиксировать доходность на длинный срок, и иметь доступ к части средств здесь и сейчас", - прокомментировал заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов. Он также добавил, что примерно 15% вкладчиков одновременно держат средства и на депозите, и на накопительном счете. По оценке банка, объем привлеченных средств в российских банках по итогам 2026 года достигнет 71 триллиона рублей, а в следующем году может сохранить нынешние темпы роста.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, россия, втб