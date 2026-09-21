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В ВТБ назвали главный инструмент сбережений для россиян в августе
В ВТБ назвали главный инструмент сбережений для россиян в августе - 21.09.2026, ПРАЙМ
В ВТБ назвали главный инструмент сбережений для россиян в августе
Россияне в августе активно перераспределяли средства в пользу накопительных счетов, за месяц объем средств на таких счетах в российских банках вырос на 78... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T12:15+0300
2026-09-21T12:15+0300
2026-09-21T12:17+0300
финансы
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Россияне в августе активно перераспределяли средства в пользу накопительных счетов, за месяц объем средств на таких счетах в российских банках вырос на 78 миллиардов рублей, подсчитали в ВТБ. "В августе вкладчики активно перераспределяли средства в пользу накопительных счетов – этот инструмент оказался самым востребованным среди всех сберегательных продуктов на рынке", - говорится в сообщении банка. По прогнозам ВТБ, общерыночный объем средств на накопительных счетах в августе вырос на 78 миллиардов рублей (+0,7%) и превысил 10,7 триллиона рублей. С начала года прирост составил почти 1,5 триллиона рублей (16%). "Мы видим, что сберегательное поведение россиян становится более осознанным: они все реже держат свободные деньги на текущем счете без дохода и все чаще распределяют их между накопительным счетом и вкладом в зависимости от горизонта планирования. Люди хотят одновременно и зафиксировать доходность на длинный срок, и иметь доступ к части средств здесь и сейчас", - прокомментировал заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов. Он также добавил, что примерно 15% вкладчиков одновременно держат средства и на депозите, и на накопительном счете. По оценке банка, объем привлеченных средств в российских банках по итогам 2026 года достигнет 71 триллиона рублей, а в следующем году может сохранить нынешние темпы роста.
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финансы, банки, россия, втб
Финансы, Банки, РОССИЯ, ВТБ
В ВТБ назвали главный инструмент сбережений для россиян в августе
ВТБ: накопительные счета стали главным инструментом сбережений для россиян в августе
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Россияне в августе активно перераспределяли средства в пользу накопительных счетов, за месяц объем средств на таких счетах в российских банках вырос на 78 миллиардов рублей, подсчитали в ВТБ.
"В августе вкладчики активно перераспределяли средства в пользу накопительных счетов – этот инструмент оказался самым востребованным среди всех сберегательных продуктов на рынке", - говорится в сообщении банка.
По прогнозам ВТБ, общерыночный объем средств на накопительных счетах в августе вырос на 78 миллиардов рублей (+0,7%) и превысил 10,7 триллиона рублей. С начала года прирост составил почти 1,5 триллиона рублей (16%).
"Мы видим, что сберегательное поведение россиян становится более осознанным: они все реже держат свободные деньги на текущем счете без дохода и все чаще распределяют их между накопительным счетом и вкладом в зависимости от горизонта планирования. Люди хотят одновременно и зафиксировать доходность на длинный срок, и иметь доступ к части средств здесь и сейчас", - прокомментировал заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.
Он также добавил, что примерно 15% вкладчиков одновременно держат средства и на депозите, и на накопительном счете.
По оценке банка, объем привлеченных средств в российских банках по итогам 2026 года достигнет 71 триллиона рублей, а в следующем году может сохранить нынешние темпы роста.