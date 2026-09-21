Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии столкнулись с острой нехваткой донорских органов - 21.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260921/roszdravnadzor-873507007.html
В Британии столкнулись с острой нехваткой донорских органов
В Британии столкнулись с острой нехваткой донорских органов - 21.09.2026, ПРАЙМ
В Британии столкнулись с острой нехваткой донорских органов
Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании столкнулась с острым дефицитом донорских органов, необходимых для трансплантации, сообщил телеканал Sky | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T12:30+0300
2026-09-21T12:40+0300
общество
здоровье
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873507007.jpg?1789983631
ЛОНДОН, 21 сен - ПРАЙМ. Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании столкнулась с острым дефицитом донорских органов, необходимых для трансплантации, сообщил телеканал Sky News."Руководители здравоохранения предупредили о резком снижении донорства органов, и теперь требуются срочные меры, чтобы помочь 8,7 тысячи человек, ожидающим трансплантации", - говорится в сообщении.Как отмечает Sky News, показатель посмертного донорства за период с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года, сократился на 9%, а родственники доноров все реже стали давать согласие на передачу органов - 57% согласий в 2025 году против 67% в 2021 году.NHS назвала нынешний дефицит "одним из самых сложных периодов для донорства органов за последнее десятилетие", передает телеканал. Британская служба здравоохранения запускает "план экстренного реагирования" для решения сложившейся ситуации, однако подробности этого плана не раскрываются.
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , здоровье, великобритания
Общество , Здоровье, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
12:30 21.09.2026 (обновлено: 12:40 21.09.2026)
 
В Британии столкнулись с острой нехваткой донорских органов

Служба здравоохранения Британии столкнулась с острой нехваткой донорских органов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЛОНДОН, 21 сен - ПРАЙМ. Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании столкнулась с острым дефицитом донорских органов, необходимых для трансплантации, сообщил телеканал Sky News.
"Руководители здравоохранения предупредили о резком снижении донорства органов, и теперь требуются срочные меры, чтобы помочь 8,7 тысячи человек, ожидающим трансплантации", - говорится в сообщении.
Как отмечает Sky News, показатель посмертного донорства за период с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года, сократился на 9%, а родственники доноров все реже стали давать согласие на передачу органов - 57% согласий в 2025 году против 67% в 2021 году.
NHS назвала нынешний дефицит "одним из самых сложных периодов для донорства органов за последнее десятилетие", передает телеканал. Британская служба здравоохранения запускает "план экстренного реагирования" для решения сложившейся ситуации, однако подробности этого плана не раскрываются.
 
ОбществоЗдоровьеВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала