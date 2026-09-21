https://1prime.ru/20260921/roszdravnadzor-873507007.html

В Британии столкнулись с острой нехваткой донорских органов

В Британии столкнулись с острой нехваткой донорских органов - 21.09.2026, ПРАЙМ

В Британии столкнулись с острой нехваткой донорских органов

Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании столкнулась с острым дефицитом донорских органов, необходимых для трансплантации, сообщил телеканал Sky | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T12:30+0300

2026-09-21T12:30+0300

2026-09-21T12:40+0300

общество

здоровье

великобритания

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873507007.jpg?1789983631

ЛОНДОН, 21 сен - ПРАЙМ. Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании столкнулась с острым дефицитом донорских органов, необходимых для трансплантации, сообщил телеканал Sky News."Руководители здравоохранения предупредили о резком снижении донорства органов, и теперь требуются срочные меры, чтобы помочь 8,7 тысячи человек, ожидающим трансплантации", - говорится в сообщении.Как отмечает Sky News, показатель посмертного донорства за период с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года, сократился на 9%, а родственники доноров все реже стали давать согласие на передачу органов - 57% согласий в 2025 году против 67% в 2021 году.NHS назвала нынешний дефицит "одним из самых сложных периодов для донорства органов за последнее десятилетие", передает телеканал. Британская служба здравоохранения запускает "план экстренного реагирования" для решения сложившейся ситуации, однако подробности этого плана не раскрываются.

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , здоровье, великобритания