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Финансист объяснила, что будет с рублем после выборов
Финансист объяснила, что будет с рублем после выборов - 21.09.2026, ПРАЙМ
Финансист объяснила, что будет с рублем после выборов
Успешное проведение выборов и убедительные результаты вряд ли заметно раскачают валютный рынок. О том, что ждет рубль, доллар, евро и юань до конца сентября,... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T02:02+0300
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Успешное проведение выборов и убедительные результаты вряд ли заметно раскачают валютный рынок. О том, что ждет рубль, доллар, евро и юань до конца сентября, агентству "Прайм" рассказала генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.По словам эксперта, на фоне политической и макроэкономической стабильности в России речь о резком обвале рубля неуместна. У рубля сейчас есть три опоры: относительно дорогая нефть, жесткая денежно-кредитная политика со ставкой 14% и продажи экспортной выручки. Но давление никуда не делось: санкционные риски сохраняются, импортерам нужна валюта, а доллар укрепился на мировом рынке после повышения ставки ФРС 16 сентября."Доллар шесть торговых дней держится возле отметки 84,65 рубля. Если внешний фон будет благоприятным, а нефть останется дорогой, технически курс может откатиться к 82,54 рубля. Правда, пока это скорее оптимистичный сценарий. При движении вверх ближайшей целью станет уровень 85,3 рубля. Уверенный пробой откроет доллару дорогу обратно к 87 рублям", — пояснила Проценко.Евро торгуется около 97,3 рубля. До конца сентября наиболее вероятен коридор 95,89–99,20 рубля. Причем смотреть придется не только на сам рубль: многое решит соотношение евро и доллара на мировом рынке. ЕЦБ может снова повысить ставку. Юань находится возле 12,45 рубля. Рабочий диапазон на ближайшие недели — 12,30–12,75 рубля. На более длинной дистанции ключевую роль сыграют торговые расчеты с Китаем и баланс спроса и предложения юаней на российском рынке.Таким образом, резкой переоценки рубля после выборов ждать не стоит. Базовый сценарий до конца сентября — движение валют внутри обозначенных диапазонов. Но нередко геополитика способна сломать этот расклад буквально одной новостью. Поэтому точечные уровни лучше воспринимать как ориентиры, а не как гарантированный прогноз, заключила эксперт.
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рынок, финансы, курсы валют
Рынок, Финансы, Курсы валют
Финансист объяснила, что будет с рублем после выборов
Финансист Проценко: выборы не раскачают рубль, курс определят нефть и геополитика
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Успешное проведение выборов и убедительные результаты вряд ли заметно раскачают валютный рынок. О том, что ждет рубль, доллар, евро и юань до конца сентября, агентству "Прайм" рассказала генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.
Неустойчивый баланс: аналитики оценили динамику курса рубля
По словам эксперта, на фоне политической и макроэкономической стабильности в России речь о резком обвале рубля неуместна. У рубля сейчас есть три опоры: относительно дорогая нефть, жесткая денежно-кредитная политика со ставкой 14% и продажи экспортной выручки. Но давление никуда не делось: санкционные риски сохраняются, импортерам нужна валюта, а доллар укрепился на мировом рынке после повышения ставки ФРС 16 сентября.
"Доллар шесть торговых дней держится возле отметки 84,65 рубля. Если внешний фон будет благоприятным, а нефть останется дорогой, технически курс может откатиться к 82,54 рубля. Правда, пока это скорее оптимистичный сценарий. При движении вверх ближайшей целью станет уровень 85,3 рубля. Уверенный пробой откроет доллару дорогу обратно к 87 рублям", — пояснила Проценко.
Евро торгуется около 97,3 рубля. До конца сентября наиболее вероятен коридор 95,89–99,20 рубля. Причем смотреть придется не только на сам рубль: многое решит соотношение евро и доллара на мировом рынке. ЕЦБ может снова повысить ставку. Юань находится возле 12,45 рубля. Рабочий диапазон на ближайшие недели — 12,30–12,75 рубля. На более длинной дистанции ключевую роль сыграют торговые расчеты с Китаем и баланс спроса и предложения юаней на российском рынке.
Таким образом, резкой переоценки рубля после выборов ждать не стоит. Базовый сценарий до конца сентября — движение валют внутри обозначенных диапазонов. Но нередко геополитика способна сломать этот расклад буквально одной новостью. Поэтому точечные уровни лучше воспринимать как ориентиры, а не как гарантированный прогноз, заключила эксперт.