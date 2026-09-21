Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финансист объяснила, что будет с рублем после выборов - 21.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260921/rubl-873420329.html
Финансист объяснила, что будет с рублем после выборов
Финансист объяснила, что будет с рублем после выборов - 21.09.2026, ПРАЙМ
Финансист объяснила, что будет с рублем после выборов
Успешное проведение выборов и убедительные результаты вряд ли заметно раскачают валютный рынок. О том, что ждет рубль, доллар, евро и юань до конца сентября,... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T02:02+0300
2026-09-21T02:02+0300
рынок
финансы
курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/07/0e/871510042_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_36eb1e1ae2c4cb5509c4b291bd967131.jpg
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Успешное проведение выборов и убедительные результаты вряд ли заметно раскачают валютный рынок. О том, что ждет рубль, доллар, евро и юань до конца сентября, агентству "Прайм" рассказала генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.По словам эксперта, на фоне политической и макроэкономической стабильности в России речь о резком обвале рубля неуместна. У рубля сейчас есть три опоры: относительно дорогая нефть, жесткая денежно-кредитная политика со ставкой 14% и продажи экспортной выручки. Но давление никуда не делось: санкционные риски сохраняются, импортерам нужна валюта, а доллар укрепился на мировом рынке после повышения ставки ФРС 16 сентября."Доллар шесть торговых дней держится возле отметки 84,65 рубля. Если внешний фон будет благоприятным, а нефть останется дорогой, технически курс может откатиться к 82,54 рубля. Правда, пока это скорее оптимистичный сценарий. При движении вверх ближайшей целью станет уровень 85,3 рубля. Уверенный пробой откроет доллару дорогу обратно к 87 рублям", — пояснила Проценко.Евро торгуется около 97,3 рубля. До конца сентября наиболее вероятен коридор 95,89–99,20 рубля. Причем смотреть придется не только на сам рубль: многое решит соотношение евро и доллара на мировом рынке. ЕЦБ может снова повысить ставку. Юань находится возле 12,45 рубля. Рабочий диапазон на ближайшие недели — 12,30–12,75 рубля. На более длинной дистанции ключевую роль сыграют торговые расчеты с Китаем и баланс спроса и предложения юаней на российском рынке.Таким образом, резкой переоценки рубля после выборов ждать не стоит. Базовый сценарий до конца сентября — движение валют внутри обозначенных диапазонов. Но нередко геополитика способна сломать этот расклад буквально одной новостью. Поэтому точечные уровни лучше воспринимать как ориентиры, а не как гарантированный прогноз, заключила эксперт.
https://1prime.ru/20260917/rubl-873402882.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/07/0e/871510042_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a36dfb5297303dafc9fb84f1f3b2de73.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, финансы, курсы валют
Рынок, Финансы, Курсы валют
02:02 21.09.2026
 
Финансист объяснила, что будет с рублем после выборов

Финансист Проценко: выборы не раскачают рубль, курс определят нефть и геополитика

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкРубли и банковские карты
Рубли и банковские карты - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Успешное проведение выборов и убедительные результаты вряд ли заметно раскачают валютный рынок. О том, что ждет рубль, доллар, евро и юань до конца сентября, агентству "Прайм" рассказала генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2026
Неустойчивый баланс: аналитики оценили динамику курса рубля
17 сентября, 19:34
По словам эксперта, на фоне политической и макроэкономической стабильности в России речь о резком обвале рубля неуместна. У рубля сейчас есть три опоры: относительно дорогая нефть, жесткая денежно-кредитная политика со ставкой 14% и продажи экспортной выручки. Но давление никуда не делось: санкционные риски сохраняются, импортерам нужна валюта, а доллар укрепился на мировом рынке после повышения ставки ФРС 16 сентября.
"Доллар шесть торговых дней держится возле отметки 84,65 рубля. Если внешний фон будет благоприятным, а нефть останется дорогой, технически курс может откатиться к 82,54 рубля. Правда, пока это скорее оптимистичный сценарий. При движении вверх ближайшей целью станет уровень 85,3 рубля. Уверенный пробой откроет доллару дорогу обратно к 87 рублям", — пояснила Проценко.
Евро торгуется около 97,3 рубля. До конца сентября наиболее вероятен коридор 95,89–99,20 рубля. Причем смотреть придется не только на сам рубль: многое решит соотношение евро и доллара на мировом рынке. ЕЦБ может снова повысить ставку. Юань находится возле 12,45 рубля. Рабочий диапазон на ближайшие недели — 12,30–12,75 рубля. На более длинной дистанции ключевую роль сыграют торговые расчеты с Китаем и баланс спроса и предложения юаней на российском рынке.
Таким образом, резкой переоценки рубля после выборов ждать не стоит. Базовый сценарий до конца сентября — движение валют внутри обозначенных диапазонов. Но нередко геополитика способна сломать этот расклад буквально одной новостью. Поэтому точечные уровни лучше воспринимать как ориентиры, а не как гарантированный прогноз, заключила эксперт.
 
РынокФинансыКурсы валют
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала