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Рубль вырос к юаню, несмотря на внешний негативный фон - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Рубль вырос к юаню, несмотря на внешний негативный фон
Рубль вырос к юаню, несмотря на внешний негативный фон - 21.09.2026, ПРАЙМ
Рубль вырос к юаню, несмотря на внешний негативный фон
Рубль в понедельник вырос к юаню, несмотря на внешний негативный фон и дешевеющую нефть, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T19:26+0300
2026-09-21T19:29+0300
рынок
александр бахтин
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873529287.jpg?1790008142
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Рубль в понедельник вырос к юаню, несмотря на внешний негативный фон и дешевеющую нефть, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 9 копеек, закрыв торги на отметке 12,5 рубля. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дешевел на 3,97% - до 99,85 доллара за баррель. Курс юаня снизился на 0,69%. В четверг он двигался в диапазоне 12,45 – 12,63 рубля. "Рубль в понедельник понемногу укреплялся, несмотря на негативный внешний фон. Поддерживать нацвалюту могут приближение фискального периода и рост цен на нефть июля, который с лагом транслируется в текущие котировки", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Кроме того, сохранение ключевой ставки на уровне 14% поддерживает привлекательность сбережений в рублях и сдерживает кредитование под импорт", - добавляет он. Значимо улучшить позиции рублю мешают сезонное давление импорта и необходимость поставок топлива из-за рубежа, также отметил эксперт. "Национальная валюта в понедельник могла получить поддержку со стороны налогового периода, который вынуждает экспортеров продавать повышенный объем валютной выручки", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "При этом ни преимущественно негативный геополитический фон, ни снижающиеся нефтяные котировки, ни заявления с московского финансового форума не оказали заметного влияния на динамику российского рубля", - указывает он. Прогнозы "Спрос на валюту со стороны импортеров постепенно растет, а перед налоговым периодом рубль может получить дополнительную поддержку. В краткосрочной перспективе допускаем небольшое укрепление российской валюты — до 83,5 рубля за доллар, 96 рублей за евро и 12,35 рубля за юань", - прогнозирует Александр Бахтин из компании "Гарда капитал". Во вторник поддержка со стороны налогового периода, вероятно, сохранится, и курс юаня попробует на время задержаться ниже 12,50 рубля за юань, считает Григорьев. "Допускаем, что доллар краткосрочно может временно подешеветь до 83, евро отойти под 96, юань – ниже 12,4 рубля", - заключает Смирнов.
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рынок, александр бахтин, "бкс мир инвестиций"
Рынок, Александр Бахтин, "БКС Мир инвестиций"
19:26 21.09.2026 (обновлено: 19:29 21.09.2026)
 
Рубль вырос к юаню, несмотря на внешний негативный фон

Рубль в понедельник вырос к юаню, несмотря на внешний негативный фон и дешевеющую нефть

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Рубль в понедельник вырос к юаню, несмотря на внешний негативный фон и дешевеющую нефть, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 9 копеек, закрыв торги на отметке 12,5 рубля.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дешевел на 3,97% - до 99,85 доллара за баррель.
Курс юаня снизился на 0,69%. В четверг он двигался в диапазоне 12,45 – 12,63 рубля.
"Рубль в понедельник понемногу укреплялся, несмотря на негативный внешний фон. Поддерживать нацвалюту могут приближение фискального периода и рост цен на нефть июля, который с лагом транслируется в текущие котировки", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
"Кроме того, сохранение ключевой ставки на уровне 14% поддерживает привлекательность сбережений в рублях и сдерживает кредитование под импорт", - добавляет он.
Значимо улучшить позиции рублю мешают сезонное давление импорта и необходимость поставок топлива из-за рубежа, также отметил эксперт.
"Национальная валюта в понедельник могла получить поддержку со стороны налогового периода, который вынуждает экспортеров продавать повышенный объем валютной выручки", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"При этом ни преимущественно негативный геополитический фон, ни снижающиеся нефтяные котировки, ни заявления с московского финансового форума не оказали заметного влияния на динамику российского рубля", - указывает он.

Прогнозы

"Спрос на валюту со стороны импортеров постепенно растет, а перед налоговым периодом рубль может получить дополнительную поддержку. В краткосрочной перспективе допускаем небольшое укрепление российской валюты — до 83,5 рубля за доллар, 96 рублей за евро и 12,35 рубля за юань", - прогнозирует Александр Бахтин из компании "Гарда капитал".
Во вторник поддержка со стороны налогового периода, вероятно, сохранится, и курс юаня попробует на время задержаться ниже 12,50 рубля за юань, считает Григорьев.
"Допускаем, что доллар краткосрочно может временно подешеветь до 83, евро отойти под 96, юань – ниже 12,4 рубля", - заключает Смирнов.
 
РынокАлександр Бахтин"БКС Мир инвестиций"
 
 
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