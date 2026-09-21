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На кредитование строительства химпроизводства выделят 5,8 миллиарда рублей - 21.09.2026, ПРАЙМ
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На кредитование строительства химпроизводства выделят 5,8 миллиарда рублей
На кредитование строительства химпроизводства выделят 5,8 миллиарда рублей - 21.09.2026, ПРАЙМ
На кредитование строительства химпроизводства выделят 5,8 миллиарда рублей
Правительство России выделит более 5,8 миллиарда рублей на льготное кредитование строительства современного производства критически значимых видов полимеров в... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T16:39+0300
2026-09-21T16:47+0300
финансы
бизнес
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Правительство России выделит более 5,8 миллиарда рублей на льготное кредитование строительства современного производства критически значимых видов полимеров в течение следующих шести лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В ходе совещания с вице-премьерами глава кабмина отметил, что один из перспективных проектов в сфере выпуска приоритетной химической продукции предполагает строительство современного производства критически значимых видов полимеров, которые незаменимы в ряде высокотехнологичных отраслей. Общая стоимость этой инициативы превышает 21 миллиард рублей. "Чтобы предоставить льготное кредитование на ее реализацию, выделим в течение ближайших шести лет суммарно более 5 миллиардов 800 миллионов рублей из федерального бюджета", - сказал Мишустин. По словам главы правительства, создаваемые мощности позволят обеспечить внутренний спрос на уникальную продукцию — полимерные гранулы, материалы из которых широко востребованы в текстильной промышленности, машиностроении, в автопроме, в электронной индустрии, в медицине и других секторах. "Важно довести намеченные планы до практической реализации", - подчеркнул Мишустин.
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финансы, бизнес, михаил мишустин
Финансы, Бизнес, Михаил Мишустин
16:39 21.09.2026 (обновлено: 16:47 21.09.2026)
 
На кредитование строительства химпроизводства выделят 5,8 миллиарда рублей

Правительство выделит 5,8 миллиарда рублей на кредитование строительства химпроизводства

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Правительство России выделит более 5,8 миллиарда рублей на льготное кредитование строительства современного производства критически значимых видов полимеров в течение следующих шести лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В ходе совещания с вице-премьерами глава кабмина отметил, что один из перспективных проектов в сфере выпуска приоритетной химической продукции предполагает строительство современного производства критически значимых видов полимеров, которые незаменимы в ряде высокотехнологичных отраслей. Общая стоимость этой инициативы превышает 21 миллиард рублей.
"Чтобы предоставить льготное кредитование на ее реализацию, выделим в течение ближайших шести лет суммарно более 5 миллиардов 800 миллионов рублей из федерального бюджета", - сказал Мишустин.
По словам главы правительства, создаваемые мощности позволят обеспечить внутренний спрос на уникальную продукцию — полимерные гранулы, материалы из которых широко востребованы в текстильной промышленности, машиностроении, в автопроме, в электронной индустрии, в медицине и других секторах.
"Важно довести намеченные планы до практической реализации", - подчеркнул Мишустин.
 
ФинансыБизнесМихаил Мишустин
 
 
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