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На кредитование строительства химпроизводства выделят 5,8 миллиарда рублей

На кредитование строительства химпроизводства выделят 5,8 миллиарда рублей - 21.09.2026, ПРАЙМ

На кредитование строительства химпроизводства выделят 5,8 миллиарда рублей

Правительство России выделит более 5,8 миллиарда рублей на льготное кредитование строительства современного производства критически значимых видов полимеров в... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T16:39+0300

2026-09-21T16:39+0300

2026-09-21T16:47+0300

финансы

бизнес

михаил мишустин

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Правительство России выделит более 5,8 миллиарда рублей на льготное кредитование строительства современного производства критически значимых видов полимеров в течение следующих шести лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В ходе совещания с вице-премьерами глава кабмина отметил, что один из перспективных проектов в сфере выпуска приоритетной химической продукции предполагает строительство современного производства критически значимых видов полимеров, которые незаменимы в ряде высокотехнологичных отраслей. Общая стоимость этой инициативы превышает 21 миллиард рублей. "Чтобы предоставить льготное кредитование на ее реализацию, выделим в течение ближайших шести лет суммарно более 5 миллиардов 800 миллионов рублей из федерального бюджета", - сказал Мишустин. По словам главы правительства, создаваемые мощности позволят обеспечить внутренний спрос на уникальную продукцию — полимерные гранулы, материалы из которых широко востребованы в текстильной промышленности, машиностроении, в автопроме, в электронной индустрии, в медицине и других секторах. "Важно довести намеченные планы до практической реализации", - подчеркнул Мишустин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, бизнес, михаил мишустин