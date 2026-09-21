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На социальную газификацию в регионах выделят 1,2 миллиарда рублей

На социальную газификацию в регионах выделят 1,2 миллиарда рублей - 21.09.2026, ПРАЙМ

На социальную газификацию в регионах выделят 1,2 миллиарда рублей

Правительство РФ выделит дополнительное финансирование в размере 1,2 миллиарда рублей на социальную газификацию в регионах страны по инициативе "Единой России", | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T22:57+0300

2026-09-21T22:57+0300

2026-09-21T22:57+0300

финансы

владимир путин

михаил мишустин

единая россия

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит дополнительное финансирование в размере 1,2 миллиарда рублей на социальную газификацию в регионах страны по инициативе "Единой России", сообщили на сайте партии. На минувшей неделе президент России Владимир Путин в ходе открытия объектов социальной газификации в нескольких регионах страны по видеосвязи поддержал предложение партии о выделении дополнительных средств на программу социальной газификации. "По инициативе "Единой России" правительство выделит дополнительное финансирование на социальную газификацию в регионах. На подключение домов льготных категорий граждан к газовым сетям будет дополнительно направлено 1,2 миллиарда рублей", - говорится в публикации. Как отмечал председатель кабмина Михаил Мишустин, средства позволят в 2026 году подключить к сетям и обеспечить оборудованием более 13 тысяч семей в 56 регионах страны.

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финансы, владимир путин, михаил мишустин, единая россия