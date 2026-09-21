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"Русал" планирует перейти на новую формулу ценообразования на алюминий

"Русал" планирует перейти на новую формулу ценообразования на алюминий - 21.09.2026, ПРАЙМ

"Русал" планирует перейти на новую формулу ценообразования на алюминий

"Русал" планирует перейти на новую формулу ценообразования на алюминий в России с 1 октября, она будет формироваться исходя из экспортных продаж компании по... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T15:32+0300

2026-09-21T15:32+0300

2026-09-21T15:32+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. "Русал" планирует перейти на новую формулу ценообразования на алюминий в России с 1 октября, она будет формироваться исходя из экспортных продаж компании по четырем основным направлениям поставок и котировок Лондонской и Шанхайской бирж металлов, сообщил РИА Новости источник, близкий к обсуждению. В конце мая источник сообщил РИА Новости, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает новую формулу расчета стоимости алюминия для внутреннего рынка, согласно которой цена будет привязана не к котировкам Лондонской биржи металлов, а формироваться исходя из экспортных цен производителей по четырем направлениям за вычетом затрат на логистику. "Наша компания приняла решение о том, что с 1 октября 2026 года, то есть совсем скоро, мы переходим на новую формулу ценообразования на первичный алюминий, ну и на сплавы тоже", - сказал источник со ссылкой на представителя "Русала". Согласно его словам, новая формула будет учитывать структуру экспортных продаж компании за первое полугодие 2026 года, мировую цену на металл по котировкам Лондонской и Шанхайской бирж металлов с региональными премиями, разделенными между четырьмя секторами: Европой, Америкой, Азией (вне Китая), а также Китаем. Как уточнил источник, формула учитывает реальную структуру регионов экспорта алюминия производства "Русала", что обеспечивает репрезентативность и актуальность цены, а также снижает риск резкого колебания цены. На данный момент цены на алюминий на внутреннем рынке рассчитываются исходя из котировок на Лондонской биржи металлов, премии в порту Роттердам.

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