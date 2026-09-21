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Рыбаки выловили клон иранского "Шахеда" у берегов Флориды - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Рыбаки выловили клон иранского "Шахеда" у берегов Флориды
Рыбаки выловили клон иранского "Шахеда" у берегов Флориды - 21.09.2026, ПРАЙМ
Рыбаки выловили клон иранского "Шахеда" у берегов Флориды
Американские рыбаки выловили американский дрон, сделанный по образу иранского Shahed, у берегов Флориды, сообщает портал War Zone (TWZ) со ссылкой на капитана... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T14:10+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Американские рыбаки выловили американский дрон, сделанный по образу иранского Shahed, у берегов Флориды, сообщает портал War Zone (TWZ) со ссылкой на капитана рыболовного катера Чарли Грина. "(Катер рыболовной компании – ред.) Hot Spots Charters достал из воды дельтовидный воздушный дрон во время экскурсии… Обнаруженный дрон очень напоминает клон иранского ударного одноразового дрона Shahed-136, а именно американский LUCAS", - говорится в публикации. Представитель расположенной во Флориде авиабазы "Эглин" подтвердил порталу, что там проводились испытания и "объект испытаний" был утерян, однако он не подтвердил, что обнаруженный в море дрон и был тем самым объектом. Военные также не стали уточнять, когда и где произошла потеря. На авиабазе "Эглин" располагается испытательное подразделение ВВС США, напоминает TWZ. По словам Грина, дрон заметил капитан другого катера Дэниэл Арсено, который поднял его на борт и впоследствии проинформировал власти о своей находке. Одно из ведомств забрало ее, добавил собеседник портала, не уточнив, какое именно. Ранее агентство Блумберг передавало о планах Пентагона также наладить массовое производство в США недорогих ударных БПЛА LUCAS - около 55 тысяч долларов за единицу. Проект, основанный на архитектуре иранских Shahed, призван частично заменить в арсенале дорогостоящие крылатые ракеты.
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технологии, сша, иран
Технологии, США, ИРАН
14:10 21.09.2026
 
Рыбаки выловили клон иранского "Шахеда" у берегов Флориды

TWZ: американские рыбаки выловили клон иранского "Шахеда" у берегов Флориды

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкОстров Ки-Уэст в штате Флорида
Остров Ки-Уэст в штате Флорида - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Американские рыбаки выловили американский дрон, сделанный по образу иранского Shahed, у берегов Флориды, сообщает портал War Zone (TWZ) со ссылкой на капитана рыболовного катера Чарли Грина.
"(Катер рыболовной компании – ред.) Hot Spots Charters достал из воды дельтовидный воздушный дрон во время экскурсии… Обнаруженный дрон очень напоминает клон иранского ударного одноразового дрона Shahed-136, а именно американский LUCAS", - говорится в публикации.
Представитель расположенной во Флориде авиабазы "Эглин" подтвердил порталу, что там проводились испытания и "объект испытаний" был утерян, однако он не подтвердил, что обнаруженный в море дрон и был тем самым объектом. Военные также не стали уточнять, когда и где произошла потеря. На авиабазе "Эглин" располагается испытательное подразделение ВВС США, напоминает TWZ.
По словам Грина, дрон заметил капитан другого катера Дэниэл Арсено, который поднял его на борт и впоследствии проинформировал власти о своей находке. Одно из ведомств забрало ее, добавил собеседник портала, не уточнив, какое именно.
Ранее агентство Блумберг передавало о планах Пентагона также наладить массовое производство в США недорогих ударных БПЛА LUCAS - около 55 тысяч долларов за единицу. Проект, основанный на архитектуре иранских Shahed, призван частично заменить в арсенале дорогостоящие крылатые ракеты.
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