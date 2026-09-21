https://1prime.ru/20260921/rybaki-873512729.html

Рыбаки выловили клон иранского "Шахеда" у берегов Флориды

Рыбаки выловили клон иранского "Шахеда" у берегов Флориды - 21.09.2026, ПРАЙМ

Рыбаки выловили клон иранского "Шахеда" у берегов Флориды

Американские рыбаки выловили американский дрон, сделанный по образу иранского Shahed, у берегов Флориды, сообщает портал War Zone (TWZ) со ссылкой на капитана... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T14:10+0300

2026-09-21T14:10+0300

2026-09-21T14:10+0300

технологии

сша

иран

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/15/873512578_0:284:3117:2037_1920x0_80_0_0_86655bc8138b2968ea4d7e677a44bf09.jpg

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Американские рыбаки выловили американский дрон, сделанный по образу иранского Shahed, у берегов Флориды, сообщает портал War Zone (TWZ) со ссылкой на капитана рыболовного катера Чарли Грина. "(Катер рыболовной компании – ред.) Hot Spots Charters достал из воды дельтовидный воздушный дрон во время экскурсии… Обнаруженный дрон очень напоминает клон иранского ударного одноразового дрона Shahed-136, а именно американский LUCAS", - говорится в публикации. Представитель расположенной во Флориде авиабазы "Эглин" подтвердил порталу, что там проводились испытания и "объект испытаний" был утерян, однако он не подтвердил, что обнаруженный в море дрон и был тем самым объектом. Военные также не стали уточнять, когда и где произошла потеря. На авиабазе "Эглин" располагается испытательное подразделение ВВС США, напоминает TWZ. По словам Грина, дрон заметил капитан другого катера Дэниэл Арсено, который поднял его на борт и впоследствии проинформировал власти о своей находке. Одно из ведомств забрало ее, добавил собеседник портала, не уточнив, какое именно. Ранее агентство Блумберг передавало о планах Пентагона также наладить массовое производство в США недорогих ударных БПЛА LUCAS - около 55 тысяч долларов за единицу. Проект, основанный на архитектуре иранских Shahed, призван частично заменить в арсенале дорогостоящие крылатые ракеты.

https://1prime.ru/20260911/iran-873247309.html

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, сша, иран