"Быки" в ожидании новостных драйверов

МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Рынок акций начинает торговую неделю в умеренном минусе. Осторожность диктуется в первую очередь геополитикой. Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о санкциях против России. Впрочем, рестрикции и пошлины, прописанные в документе, не вступают в силу автоматически – американский лидер оставил за собой возможность "включать" и "выключать" санкции на свое усмотрение.Также отмечаем волну снижения в котировках нефти. Brent опускается к 100 долларам. И в этом случае ньюсмейкером выступил Трамп. Он заявил, что он готов встретиться с президентом Ирана в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Между тем Ормузский пролив по-прежнему остается фактически заблокированным, а мировые запасы нефти стремительно сокращаются.Индекс Мосбиржи остается недалеко от важного уровня 2260-2270 пунктов, откуда мог бы сформироваться новый импульс вверх к 2300 пунктам и выше. Судя по оборотам торгов, инвесторы не склонны к массированным продажам. Однако покупателям очень не хватает свежего новостного драйвера в части попыток возобновления мирных переговоров по Украине.В середине недели рынок получит информацию Росстата о темпах роста инфляции за неделю. ЦБ опубликует данные об инфляционных ожиданиях в сентябре и резюме обсуждения ключевой ставки. Из ближайших корпоративных событий можно выделить выход отчетности ДОМ.РФ по МСФО за август, акционеры "Татнефти" и Банки Санкт-Петербург на ВОСА обсудят дивиденды за I полугодие.Глобальные рынки продолжают "переваривать" повышение ставки ФРС и ее "ястребиный" прогноз до конца года. Также на общий сентимент на этой неделе может значимо повлиять геополитика. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита в США обсудит с американским президентом двусторонние отношения, перед этим представители стран проведут раунд торгово-экономических консультаций. Из важных внешних статданных предварительные индексы экономической активности PMI в производстве и услугах еврозоны и США.Курс рубля в последнее время довольно стабилен. Вероятно, нацвалюта начала получать подпитку в виде роста поступающей на рынок валютной выручки за счет нефти, заметно подорожавшей в июле. Ключевой негатив для рубля – сезонный подъем импорта, дополнительно сопровождающийся ввозом нефтепродуктов. Перед налоговым периодом допускаем небольшое укрепление рубля с целями 83,5 за доллар, 96 за евро и 12,35 за юань.Автор: Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Рынок акций начинает торговую неделю в умеренном минусе. Осторожность диктуется в первую очередь геополитикой. Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о санкциях против России. Впрочем, рестрикции и пошлины, прописанные в документе, не вступают в силу автоматически – американский лидер оставил за собой возможность "включать" и "выключать" санкции на свое усмотрение.
Также отмечаем волну снижения в котировках нефти. Brent опускается к 100 долларам. И в этом случае ньюсмейкером выступил Трамп. Он заявил, что он готов встретиться с президентом Ирана в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Между тем Ормузский пролив по-прежнему остается фактически заблокированным, а мировые запасы нефти стремительно сокращаются.
Индекс Мосбиржи остается недалеко от важного уровня 2260-2270 пунктов, откуда мог бы сформироваться новый импульс вверх к 2300 пунктам и выше. Судя по оборотам торгов, инвесторы не склонны к массированным продажам. Однако покупателям очень не хватает свежего новостного драйвера в части попыток возобновления мирных переговоров по Украине.
В середине недели рынок получит информацию Росстата о темпах роста инфляции за неделю. ЦБ опубликует данные об инфляционных ожиданиях в сентябре и резюме обсуждения ключевой ставки. Из ближайших корпоративных событий можно выделить выход отчетности ДОМ.РФ по МСФО за август, акционеры "Татнефти" и Банки Санкт-Петербург на ВОСА обсудят дивиденды за I полугодие.
Глобальные рынки продолжают "переваривать" повышение ставки ФРС и ее "ястребиный" прогноз до конца года. Также на общий сентимент на этой неделе может значимо повлиять геополитика. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита в США обсудит с американским президентом двусторонние отношения, перед этим представители стран проведут раунд торгово-экономических консультаций. Из важных внешних статданных предварительные индексы экономической активности PMI в производстве и услугах еврозоны и США.
Курс рубля в последнее время довольно стабилен. Вероятно, нацвалюта начала получать подпитку в виде роста поступающей на рынок валютной выручки за счет нефти, заметно подорожавшей в июле. Ключевой негатив для рубля – сезонный подъем импорта, дополнительно сопровождающийся ввозом нефтепродуктов. Перед налоговым периодом допускаем небольшое укрепление рубля с целями 83,5 за доллар, 96 за евро и 12,35 за юань.
Автор: Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
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