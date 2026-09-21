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Российский рынок акций усилил снижение

Российский рынок акций усилил снижение - 21.09.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций усилил снижение

Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника несколько усилил снижение и цепляется за отметку 2 250 пунктов по основному индексу, следует из... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T14:04+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника несколько усилил снижение и цепляется за отметку 2 250 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 13.39 мск падает на 1,2% относительно предыдущего закрытия, до 2 250,67 пункта. В частности, заметно дешевеют акции "Яндекса" (-3,9%), ММК (-2,7%), "Алросы" (-2,6%), ВК (-2,5%). Дорожают акции "Хэдхантера" (+1,2%), "Интер РАО" (+1%), "Газпрома" (+0,5%). В среду есть надежда на сохранение точечного спроса в "фишках" в первую очередь нефтегазового сектора и продолжение движения индекса Мосбиржи между зонами 2230-2250 пунктов и 2300-2320 пунктов, выступающими, соответственно, ближайшими поддержкой и сопротивлением росту, рассуждает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Несмотря на отсутствие явной новостной поддержки и очередные попытки давления на нефтяные цены, техническая картина по индексу Мосбиржи выглядит обнадеживающей, настраивающей краткосрочных инвесторов, скорее, на покупки акций", - добавляет он. Несмотря на подписание в выходные президентом США Дональдом Трампом законопроекта об антироссийских санкциях, в рамках которого в течение 30 дней должны быть установлены пошлины против основных торговых партнеров РФ, в частности, в энергетической сфере, есть и позитив, отмечает Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал" "Партия "Альтернатива для Германии" побеждает на выборах в стране. Партия выступает за нормализацию отношений с РФ. Кроме того, американский президент может в любой момент приостановить действие новых санкций", - заключает она.

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рынок, торги, акции, сша, евгений локтюхов, дональд трамп, елена кожухова, мосбиржа, яндекс, ммк