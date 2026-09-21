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Российский рынок акций усилил снижение
Российский рынок акций усилил снижение - 21.09.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций усилил снижение
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника несколько усилил снижение и цепляется за отметку 2 250 пунктов по основному индексу, следует из... | 21.09.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника несколько усилил снижение и цепляется за отметку 2 250 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 13.39 мск падает на 1,2% относительно предыдущего закрытия, до 2 250,67 пункта. В частности, заметно дешевеют акции "Яндекса" (-3,9%), ММК (-2,7%), "Алросы" (-2,6%), ВК (-2,5%). Дорожают акции "Хэдхантера" (+1,2%), "Интер РАО" (+1%), "Газпрома" (+0,5%). В среду есть надежда на сохранение точечного спроса в "фишках" в первую очередь нефтегазового сектора и продолжение движения индекса Мосбиржи между зонами 2230-2250 пунктов и 2300-2320 пунктов, выступающими, соответственно, ближайшими поддержкой и сопротивлением росту, рассуждает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Несмотря на отсутствие явной новостной поддержки и очередные попытки давления на нефтяные цены, техническая картина по индексу Мосбиржи выглядит обнадеживающей, настраивающей краткосрочных инвесторов, скорее, на покупки акций", - добавляет он. Несмотря на подписание в выходные президентом США Дональдом Трампом законопроекта об антироссийских санкциях, в рамках которого в течение 30 дней должны быть установлены пошлины против основных торговых партнеров РФ, в частности, в энергетической сфере, есть и позитив, отмечает Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал" "Партия "Альтернатива для Германии" побеждает на выборах в стране. Партия выступает за нормализацию отношений с РФ. Кроме того, американский президент может в любой момент приостановить действие новых санкций", - заключает она.
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рынок, торги, акции, сша, евгений локтюхов, дональд трамп, елена кожухова, мосбиржа, яндекс, ммк
Рынок, Торги, Акции, США, Евгений Локтюхов, Дональд Трамп, Елена Кожухова, Мосбиржа, Яндекс, ММК
Российский рынок акций усилил снижение
Индекс Мосбиржи упал на 1,2% относительно предыдущего закрытия, до 2250,67 пункта
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника несколько усилил снижение и цепляется за отметку 2 250 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 13.39 мск падает на 1,2% относительно предыдущего закрытия, до 2 250,67 пункта.
В частности, заметно дешевеют акции "Яндекса" (-3,9%), ММК (-2,7%), "Алросы" (-2,6%), ВК (-2,5%). Дорожают акции "Хэдхантера" (+1,2%), "Интер РАО" (+1%), "Газпрома" (+0,5%).
В среду есть надежда на сохранение точечного спроса в "фишках" в первую очередь нефтегазового сектора и продолжение движения индекса Мосбиржи между зонами 2230-2250 пунктов и 2300-2320 пунктов, выступающими, соответственно, ближайшими поддержкой и сопротивлением росту, рассуждает Евгений Локтюхов из ПСБ.
"Несмотря на отсутствие явной новостной поддержки и очередные попытки давления на нефтяные цены, техническая картина по индексу Мосбиржи выглядит обнадеживающей, настраивающей краткосрочных инвесторов, скорее, на покупки акций", - добавляет он.
Несмотря на подписание в выходные президентом США Дональдом Трампом законопроекта об антироссийских санкциях, в рамках которого в течение 30 дней должны быть установлены пошлины против основных торговых партнеров РФ, в частности, в энергетической сфере, есть и позитив, отмечает Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"
"Партия "Альтернатива для Германии" побеждает на выборах в стране. Партия выступает за нормализацию отношений с РФ. Кроме того, американский президент может в любой момент приостановить действие новых санкций", - заключает она.