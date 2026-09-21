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Российский рынок акций умеренно снижается на дешевеющей нефти - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Российский рынок акций умеренно снижается на дешевеющей нефти
Российский рынок акций умеренно снижается на дешевеющей нефти - 21.09.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно снижается на дешевеющей нефти
Российский рынок акций умеренно снижается днем понедельника на дешевеющей нефти и санкционной неопределенности, следует из данных торгов и комментариев... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T15:47+0300
2026-09-21T15:47+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается днем понедельника на дешевеющей нефти и санкционной неопределенности, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.21 мск опускается на 0,78% относительно предыдущего закрытия, до 2 260,34 пункта. Основное давление оказывают продолжающая дешеветь нефть и рост санкционной неопределенности после того, как президент США Дональд Трамп 18 сентября подписал закон, расширяющий возможности применения ограничительных мер против России, считает Владимир Чернов из Freedom Global. Так, ноябрьский фьючерс нефти марки Brent дешевеет сейчас на 2,8%, до 101 доллара за баррель. Дополнительное влияние на рынок могут оказать новости с Московского финансового форума, который проходит сегодня с участием ключевых представителей Минфина и Банка России, добавляет Кристиан Гудым из ФГ "Финам". В лидерах снижения котировок - акции девелопера "Самолет" (−5,29%). "Самолет" вновь находится под сильным давлением. Главным фактором остается неопределенность вокруг долговой нагрузки компании и возможной реструктуризации обязательств перед Сбербанком", - рассказал Чернов. Также заметно дешевеют акции "Яндекса" (−3,54%), "Генетико" (−2,15%), "Алросы" (−2,05%), ОВК (−1,72%). В лидерах роста капитализации - акции "Ленты" (+2,92%), "М.Видео" (+1,93%), "Интер РАО" (+1,73%), "Хэдхантера" (+1,31%), "Россетей Центра и Приволжья" (+1,17%). Индекс Мосбиржи может продолжить консолидироваться в диапазоне 2200-2300 пунктов, проявляя склонность к постепенному снижению в направлении нижней границы указанного диапазона, заключает Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
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192
40
192
40
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5
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рынок, торги, акции, сша, владимир чернов, дональд трамп, мосбиржа, минфин, банк россии
Рынок, Торги, Акции, США, Владимир Чернов, Дональд Трамп, Мосбиржа, Минфин, Банк России
15:47 21.09.2026
 
Российский рынок акций умеренно снижается на дешевеющей нефти

Российский рынок акций умеренно снижается на нефти и санкционной неопределенности

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается днем понедельника на дешевеющей нефти и санкционной неопределенности, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.21 мск опускается на 0,78% относительно предыдущего закрытия, до 2 260,34 пункта.
Основное давление оказывают продолжающая дешеветь нефть и рост санкционной неопределенности после того, как президент США Дональд Трамп 18 сентября подписал закон, расширяющий возможности применения ограничительных мер против России, считает Владимир Чернов из Freedom Global.
Так, ноябрьский фьючерс нефти марки Brent дешевеет сейчас на 2,8%, до 101 доллара за баррель.
Дополнительное влияние на рынок могут оказать новости с Московского финансового форума, который проходит сегодня с участием ключевых представителей Минфина и Банка России, добавляет Кристиан Гудым из ФГ "Финам".
В лидерах снижения котировок - акции девелопера "Самолет" (−5,29%).
"Самолет" вновь находится под сильным давлением. Главным фактором остается неопределенность вокруг долговой нагрузки компании и возможной реструктуризации обязательств перед Сбербанком", - рассказал Чернов.
Также заметно дешевеют акции "Яндекса" (−3,54%), "Генетико" (−2,15%), "Алросы" (−2,05%), ОВК (−1,72%).
В лидерах роста капитализации - акции "Ленты" (+2,92%), "М.Видео" (+1,93%), "Интер РАО" (+1,73%), "Хэдхантера" (+1,31%), "Россетей Центра и Приволжья" (+1,17%).
Индекс Мосбиржи может продолжить консолидироваться в диапазоне 2200-2300 пунктов, проявляя склонность к постепенному снижению в направлении нижней границы указанного диапазона, заключает Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
 
РынокТоргиАкцииСШАВладимир ЧерновДональд ТрампМосбиржаМинфинБанк России
 
 
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