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Российский рынок акций снизился на фоне дешевеющей нефти и санкций - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Российский рынок акций снизился на фоне дешевеющей нефти и санкций
Российский рынок акций снизился на фоне дешевеющей нефти и санкций - 21.09.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился на фоне дешевеющей нефти и санкций
Российский рынок акций снизился по итогам торгов понедельника под давлением дешевеющей нефти и новых санкций, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T19:29+0300
2026-09-21T19:30+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по итогам торгов понедельника под давлением дешевеющей нефти и новых санкций, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,88%, до 2257,98 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,24%, до 832,6 пункта, индекс РТС - на 0,76%, до 845,84 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.03 мск дешевел на 3,93%, до 99,79 доллара за баррель. "Резкое падение нефтяных цен и негативный геополитический фон способствовали снижению рынка акций. Новости с московского финансового форума (в том числе заявления министра финансов о проектировках федерального бюджета) пока не оказали ярко выраженного влияния на краткосрочную динамику активов. На долговом рынке в понедельник вновь превалировал пессимизм: инвесторы не спешат отыгрывать заявления о новой "трехлетке", предпочитая дождаться полного документа Минфина", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В ходе торгов понедельника основные движения наблюдались в области 2250-2280 пунктов по индексу Мосбиржи. Рыночные, геополитические факторы и внутренний новостной фон по большей части давили на сентимент. Президент США Дональд Трамп подписал закон об антироссийских санкциях. В Кремле заявили, что это не способствует реанимации отношений двух стран и продвижению по пути украинского урегулирования", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Пока не ясно, вступят ли в силу эти рестрикции, как скоро и в каком объеме - американский лидер оставил все это на свое усмотрение, добавил он. Лидеры роста и падения В лидерах роста - акции "Ленты" (+3,29%), "Русгидро" (+1,55%), "Интер РАО" (+1,34%), "Газпрома" (+1,16%), "Россети Центра и Приволжья" (+1,05%). "Лидерами роста на российском фондовом рынке сегодня стали акции МКПАО "Лента", вероятно, в ходе коррекции, поскольку в конце прошлой недели бумаги сильно упали из-за исключения эмитента из базы расчета индекса Мосбиржи. Лидерами понижения снова оказались акции ГК "Самолет". Причинами падения стали как внутренний негатив, связанный с финансовыми проблемами "дочек", так и снижение интереса инвесторов к акциям крупных девелоперов", - отметила Наталья Мильчакова из Freedom Global. В лидерах снижения - акции "Самолета" (-7,94%), "Яндекса" (-3,63%), ВК (-2,44%), "Алросы" (-2,41%), "Башнефти" (-2,22%). Прогнозы Смирнов считает, что завтра индекс Мосбиржи может двигаться в диапазоне 2220-2320 пунктов. "В целом у индекса Мосбиржи есть потенциал на время уйти ниже уровней в 2250 пунктов в отсутствие геополитического позитива", - делится Григорьев.
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4.7
96
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
рынок, торги, сша, дональд трамп, мосбиржа, ртс, минфин
Рынок, Торги, США, Дональд Трамп, Мосбиржа, РТС, Минфин
19:29 21.09.2026 (обновлено: 19:30 21.09.2026)
 
Российский рынок акций снизился на фоне дешевеющей нефти и санкций

Российский рынок акций снизился на фоне дешевеющей нефти и новых санкций

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по итогам торгов понедельника под давлением дешевеющей нефти и новых санкций, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,88%, до 2257,98 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,24%, до 832,6 пункта, индекс РТС - на 0,76%, до 845,84 пункта.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.03 мск дешевел на 3,93%, до 99,79 доллара за баррель.
"Резкое падение нефтяных цен и негативный геополитический фон способствовали снижению рынка акций. Новости с московского финансового форума (в том числе заявления министра финансов о проектировках федерального бюджета) пока не оказали ярко выраженного влияния на краткосрочную динамику активов. На долговом рынке в понедельник вновь превалировал пессимизм: инвесторы не спешат отыгрывать заявления о новой "трехлетке", предпочитая дождаться полного документа Минфина", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"В ходе торгов понедельника основные движения наблюдались в области 2250-2280 пунктов по индексу Мосбиржи. Рыночные, геополитические факторы и внутренний новостной фон по большей части давили на сентимент. Президент США Дональд Трамп подписал закон об антироссийских санкциях. В Кремле заявили, что это не способствует реанимации отношений двух стран и продвижению по пути украинского урегулирования", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Пока не ясно, вступят ли в силу эти рестрикции, как скоро и в каком объеме - американский лидер оставил все это на свое усмотрение, добавил он.

Лидеры роста и падения

В лидерах роста - акции "Ленты" (+3,29%), "Русгидро" (+1,55%), "Интер РАО" (+1,34%), "Газпрома" (+1,16%), "Россети Центра и Приволжья" (+1,05%).
"Лидерами роста на российском фондовом рынке сегодня стали акции МКПАО "Лента", вероятно, в ходе коррекции, поскольку в конце прошлой недели бумаги сильно упали из-за исключения эмитента из базы расчета индекса Мосбиржи. Лидерами понижения снова оказались акции ГК "Самолет". Причинами падения стали как внутренний негатив, связанный с финансовыми проблемами "дочек", так и снижение интереса инвесторов к акциям крупных девелоперов", - отметила Наталья Мильчакова из Freedom Global.
В лидерах снижения - акции "Самолета" (-7,94%), "Яндекса" (-3,63%), ВК (-2,44%), "Алросы" (-2,41%), "Башнефти" (-2,22%).

Прогнозы

Смирнов считает, что завтра индекс Мосбиржи может двигаться в диапазоне 2220-2320 пунктов.
"В целом у индекса Мосбиржи есть потенциал на время уйти ниже уровней в 2250 пунктов в отсутствие геополитического позитива", - делится Григорьев.
 
РынокТоргиСШАДональд ТрампМосбиржаРТСМинфин
 
 
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